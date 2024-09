Cupra Leon (2024) test

Tests

De Cupra Leon is onlangs vernieuwd. Een mooie gelegenheid om achter het stuur te kruipen van de Cupra Leon Sportstourer. Nog voordat we ook maar een meter gereden hadden, werden we aangenaam verrast.

Zodra we de achterklep van de Cupra Leon Sportstourer (in België: Break) openen om onze rolkoffer op te bergen, slaken we een zucht van verlichting. We waren bijna vergeten hoe praktisch een stationwagon is. De tildrempel is aangenaam laag, de laadopening breed en we schuiven onze koffer helemaal naar achteren, zo diep is de bagageruimte. Zo bekeken snap je niet waarom veel mensen de voorkeur geven aan een SUV. En ook van de beenruimte op de achterbank worden we blij.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Geen gewone stoelen

Cupra doet niet aan gewone stoelen. Ben je mal. En dus worden in de Cupra Leon sportstoelen gelepeld, en in de Extreme-versie zelfs kuipstoelen van de Italiaanse fabrikant Sabelt. Ze hebben een vaste hoofdsteun en een keiharde achterkant. Niet dat dit een probleem is; de stoelen zitten als gegoten en houden je stevig op je plek. En het leuke is dat je meteen het gevoel hebt dat je in iets bijzonders rijdt.

In onze wekelijkse nieuwsbrief vind je regelmatig een allesonthullende autotest.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Het sportstuur met geperforeerd leer (Cupra heeft het over een 'supersportstuur', maar dat is grootspraak) pakt lekker beet. Hij is aan de onderkant afgeplat en voorzien van een startknop, zoals je die ook tegenkomt bij echte sportwagens. Links op het stuur zit een knop met Cupra-logo voor de rijstanden. Een betere plek is er niet, je vindt de knop blindelings en je handen blijven daar waar ze horen, aan het stuur.

Cupra Leon is altijd een plug-in hybride auto

We rijden in de sterkste plug-in hybride versie, de VZ Extreme met 272 pk. De aandrijflijn bestaat uit de bekende 1.5 TSI met turbo van de Volkswagen-groep, een elektromotor en een DSG-automaat met 6 versnellingen. Aan vermogen kom je niets tekort. Zodra je het gaspedaal steviger intrapt, heeft de Cupra Leon er duidelijk zin in. Al lijkt de automaat eerst even te twijfelen: zal ik? De 0-100 km/h-tijd is 7,3 seconden en als het moet, accelereert de Spaans/Duitse stationwagon door tot 229 km/h.

Terug in de tijd

De besturing is direct en in bochten kun je de Cupra Leon tamelijk nauwkeurig plaatsen. Kies wel voor een van de sportievere rijstanden, Sport en Cupra. In de 'daapste' stand (Comfort) is het overdreven gezegd alsof je terug in de tijd gaat en opeens in een Seat Leon Ecomotive zit.

Cupra Leon actieradius

We hebben het beste nieuws voor het laatst bewaard: met de facelift is de elektrische actieradius van de Cupra Leon meer dan verdubbeld is in vergelijking met de vorige plug-in hybride met 1.4 TSI-motor. Van 50 naar een theoretische 125 kilometer. Dat is mogelijk gemaakt door een nieuwe, grotere batterij van 19,7 kWh.

Lees de volledige test van de Cupra Leon Sportstourer in Auto Review 08/2024.