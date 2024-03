TEST: Ligt de beste benzinemotor in de Toyota Corolla Hybrid?

Tests

Benzinemotoren zijn er in verschillende soorten en maten. In dit artikel testen we driecilinders en viercilinders en vergelijken mild hybrids met volwaardige hybrides. Ben je spekkoper met de Toyota Corolla Hybrid?

Automerken lijken hun aandacht te verdelen tussen twee soorten auto’s: SUV’s en EV’s. Toch hebben klanten voor een hatchback nog genoeg te kiezen. Mazda en Toyota vernieuwden hun praktische gezinsauto’s en de Opel Astra is zelfs helemaal nieuw. De Seat Leon treedt aan als vergelijkingsmateriaal.

Opel leent ons een Astra met een simpel driecilinder turbomotortje met 130 pk, terwijl Mazda uitpakt met een 186 pk sterke viercilinder benzinemotor met complexe compressieontsteking. Seat levert met de Leon 1.5 eTSI een 150 pk sterke viercilinder voorzien van mild hybrid-techniek, een gulden middenweg. Ondertussen speelt Toyota de volwaardige hybridekaart: de atmosferische benzinemotor en de potige elektromotor trommelen samen 140 pk op.

In dit artikel focussen we ons op de Toyota Corolla en zijn hybride aandrijflijn.

De zuinigste hatchback in de test

De Opel Astra heeft de kleinste motor met de minste paardenkrachten. Zijn 130 pk sterke driecilinder is gekoppeld aan een 8-traps automaat die er met het nodige kunst- en vliegwerk voor zorgt dat je toch altijd genoeg power voorhanden hebt.

De Corolla schakelt ook automatisch, maar doet dat traploos. Hoewel het de Japanners is gelukt om het hinderlijke elastiekeffect van de continu variabele transmissie te verminderen, blijft het schakelgedrag wennen. Vooral voor de sportieve rijder. Het soepele samenspel van de atmosferische verbrandingsmotor en de elektromotor moedigt juist aan om soepel en anticiperend te rijden.

Dat wordt beloond met een laag verbruik. Met een praktijkverbruik van 5,1 l/100 km is het niet alleen de zuinigste auto in de test, het is ook de hatchback die het dichtst bij zijn opgegeven WLTP-verbruik (4,4 l/100 km) zit. Zo kan het dat de Corolla Hybrid met een kleine tank van 43 liter toch de grootste actieradius heeft (843 km).

Wel soepel, niet sportief

De hybride aandrijflijn van de Corolla houdt niet van sportief gejaag en vindt het in het chassis een gelijkgestemde. Ook de 16-inch banden zijn niet ontworpen voor het betere bochtenwerk, want de hogere zijwanden slokken alle kinetische energie op. Met als gevolg dat de Toyota op het circuit zes seconden achter de rest aanhobbelt.



Het beste veercomfort

De Corolla gooit hoge ogen op het gebied van rijcomfort, want het is de enige testauto met onafhankelijke achterwielophanging. De rest heeft een simpele torsie-as en dat is een vorm van besparing die in het Polo-­segment gemeengoed is, maar hier in de Golf-klasse gierig op ons overkomt.

En je voelt het ook: of je nu alleen in de auto zit, of met het hele gezin, de Toyota biedt het beste veercomfort. Het is alleen jammer dat de wielkasten slecht geïsoleerd zijn, waardoor je elke opspattende zandkorrel hoort.

Een piepkleine caravan

De aanhanger aan de trekhaak van de hybride Corolla mag maar 750 kilo wegen. Zijn concurrenten sleuren 1300 tot 1500 kilo aan tijdelijke vakantiehuisvesting door Europa.

Op het gebied van bedieningsgemak is het een beetje raar hoe willekeurig Toyota de knoppen heeft verdeeld over het dashboard, maar het zijn tenminste fysieke knoppen.

De laagste basisprijs

We verruilen onze stopwatch voor de rekenmachine. Dan laat de Corolla Hybrid wel prachtige getallen zien. Van dit viertal heeft hij de laagste basisprijs (32.995 euro), de goedkoopste onderhoudsrekening en de vriendelijkste afschrijving. Daar komt nog bij dat de brandstofkosten meevallen en Toyota tegenwoordig 10 jaar garantie geeft. Kortom, dit is het hoofdstuk van de Corolla.

De elektromotor en de batterij die het lage verbruik mogelijk maken, maken de auto trouwens niet onnodig zwaar. De Toyota valt in dezelfde gewichtsklasse als de Opel en de Seat. De Mazda 3 is een tikkie zwaarder en dus duurder in de wegenbelasting.

Conclusie

De Toyota Corolla 1.8 Hybrid is zuinig, comfortabel en betaalbaar, maar op andere vlakken is ruimte voor verbetering. Zo is hij niet bepaald ruim of dynamisch. En het veercomfort mag dan goed zijn, de stoelen zitten matig en cabine is nogal luidruchtig.

Een van zijn grote pluspunten is juist de hybride aandrijflijn: soepele draai-eigenschappen, prima vermogensontplooiing, laag verbruik. Hij mist alleen wat pit en souplesse, dus de acceleratietijden zijn niet denderend, net als het schakelgedrag. Dus de Corolla heeft een goede benzinemotor, maar niet de allerbeste.

