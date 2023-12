Toyota C-HR (2023): 3 voordelen, 3 nadelen

De nieuwe Toyota C-HR (2023) staat nog voor kerst bij de dealer, voor een prijs vanaf 37.295 euro. Er komt ook een plug-in hybride in 2024. Wat doet hij goed en wat minder? De Toyota C-HR in 3 voordelen en 3 nadelen.

Voordeel 1: Toyota C-HR hybrid is echt zuinig

Hybridetechniek en Toyota vormen al jaren een droomkoppel. Het knappe van de Toyota C-HR is dat het WLTP-verbruik (de theorie dus) vrijwel overeenkomt met hoe je echt rijdt. Toyota geeft voor de C-HR 2.0 High Power Hybrid (prijs: 42.495 euro) een verbruik op van 4,8 l/100 km (1 op 20,8). Wij zitten daar maar 0,2 liter boven tijdens onze testrit, zonder dat we de geringste moeite doen om zuinig aan te rijden. De boordcomputer geeft bovendien aan dat we 51 procent van de tijd elektrisch rijden.

Voordeel 2: eigenzinnig design

Met de eerste Toyota C-HR (2016) sprong het brave Toyota ineens uit de band met een excentriek model vol vouwen en lijnen, waarbij praktisch gemak minder belangrijk was dan uiterlijk vertoon. Alsof de voorganger van een zwartekousenkerk ineens geen psalmen meer inzet, maar keiharde techno. Die radicalisering werd gewaardeerd, want alleen al in Nederland werd de auto 21.500 keer verkocht. In totaal wist hij 840.000 liefhebbers te bekoren.

De nieuwe Toyota C-HR (2023) oogt zelfs nog een stukje radicaler dan de huidige editie, met enorme achterlichtunits over de volle breedte van de auto, die doorlopen tot aan de achterportieren. De spleetjes van led-lichtunits zijn – net als bij de nieuwe Prius – opgenomen in het X-vormige design van de neus. Als je het design nog niet extravagant genoeg vindt, dan kun je de C-HR (net als de Toyota Aygo X) bestellen met een achterkant in contrasterende zwarte kleur.

Voordeel 3: veiligheid

Toyota is niet kinderachtig met de veiligheidsuitrusting, want elke C-HR heeft standaard adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en een systeem dat via een lichtsignaal in het portier waarschuwt voor auto’s of fietsers als je uitstapt. Wel moet je de afzonderlijke veiligheidssystemen vanwege EU-wetgeving voor elke rit het zwijgen opleggen, als je er geen gebruik van wilt maken of gek wordt van alle piepjes en ongewenste stuur- en remingrepen.

Nadeel 1: ADAS-systemen uitschakelen is een klusje



Voordeel 3 is een bruggetje naar nadeel 1: het uitzetten van de opdringerige veiligheidssystemen is een omslachtige klus. Hoewel het dashboard logisch is ingedeeld, met echte knoppen voor klimaatbeheersing en een groot touchscreen, moet je soms net iets te diep in de menu’s om de piepende veiligheidssystemen uit te zetten. Dat doe je via een knop op het stuur, waarna je in het Instellingen-menu alle systemen afzonderlijk moet uitschakelen. En dat dus elke keer opnieuw. En opnieuw. En opnieuw ...



Nadeel 2: weinig (bagage)ruimte in Toyota C-HR

De bagageruimte is vanwege het schuin aflopende dak niet ideaal als je grote plannen hebt bij de bouwmarkt. Achterin zit je weliswaar ruimer dan je gezien de aflopende daklijn zou verwachten, maar het achterraampje is zo klein en de C-stijl zo gigantisch dat het er zelfs op klaarlichte dag nogal donker is. Wie uit een oude C-HR stapt, zal hier overigens minder last van hebben, want die had een nóg kleiner ruitje. Een ander nadeel van de grote C-stijl is het matige zicht schuin naar achteren.

Nadeel 3: laag aanhangergewicht

Tot slot is de Toyota C-HR ook voor caravanrijders niet de juiste auto, want hij kan maar 725 kilo trekken. Wie volgend jaar bij Martine van Os en haar krasse knarren wil aansluiten voor We zijn er bijna, moet dus een andere auto kopen.