Hyundai Kona Hybrid (2023) review: zo gewoon dat hij bijzonder wordt

De Hyundai Kona (2023) is een brave borst. Een stille kracht die nooit om aandacht schreeuwt. Met zijn lage verbruik en acceptabele prijs kan hij wel eens een Nederlandse publiekslieveling worden.

Wat is opvallend aan de Hyundai Kona (2023)?

Dat hij juist helemaal niet opvallend is; de Hyundai Kona is op een prettige manier onopvallend. Uiterlijk heeft de nieuwe Kona een enorme groeispurt gemaakt ten opzichte van zijn voorganger: hij werd 18,5 centimeter langer en valt in de Hyundai-hiërarchie precies tussen de Bayon en de Tucson in. Aan de voorkant valt de smalle lichtstreep over de gehele breedte van de auto op. De Kona oogt weer heel anders dan de een model als de Ioniq 5 of 6; een familiegezicht hebben de Hyundai-modellen niet.



Wél opvallend is dat niet de benzineversie, maar de elektrische Kona als eerste werd ontwikkeld. Op basis daarvan kwamen de benzine- en hybrideversies tot stand. De Hyundai Kona is gebouwd op het K3-platform waarop ook de Kia Niro staat, die vorig jaar al op de markt verscheen. Hij is leverbaar als 1.0 T-GDI mild hybrid (120 pk, met handbak) en - zoals onze testauto - als 'gewone' hybride (141 pk). Later dit jaar volgt een elektrische Hyundai Kona.



Wat zijn de pluspunten van de Hyundai Kona?

Niemand koopt een Hyundai Kona om stoplichtsprints te winnen. Voor de sprint naar 100 km/h neemt hij de tijd (10,9 seconden) en de topsnelheid van 165 km/h is bescheiden. Maar waarom zou Hyundai zich extra uitsloven? Geen moment zit je op de drukke Nederlandse wegen met al z'n snelheidslimieten op snellere sprints en meer vermogen te wachten. Je hebt tijdens de ritten naar de supermarkt, de sportclub van je (klein)kinderen of een weekendtrip veel meer aan een ruime, comfortabele en zuinige auto.

En daar blinkt de Kona in uit. Bij het wegrijden en op lage snelheid rijdt hij alleen op de elektromotor. Als de benzinemotor bijspringt, merk je dat wel, maar het gebeurt beschaafd. De 43,5 pk sterke elektromotor en de viercilinder met 105 pk reageren op elkaar als het koor en het orkest in Beethovens fameuze Negende. Daarbij helpt de elektromotor bij het afremmen om stroom aan de batterij terug te geven. Hoe krachtig dat gebeurt, bepaal je met de peddel achter het stuur. Zonder als een vrek te rijden, kom je tot keurige verbruikscijfers. Wij halen 4,8 l/100 km (1 op 20,8) en dat is maar 0,1 liter boven het verbruik dat Hyundai opgeeft.

De afstemming van het onderstel is comfortabel: keurig overmeestert hij de vele drempels in woonwijken en op de snelweg merk je heel weinig van de oneffenheden in de weg. Verder kun je met gemak met vier volwassenen reizen en hebben we de laatste tijd weinig auto's gereden waarbij de bediening zo logisch is. Voor de belangrijkste functies hoef je niet diep de menustructuur van het infotainmentsysteem in, de vele knoppen wijzen vanzelf de weg.



Wat zijn de minpunten van de Hyundai Kona?

Het is een minpunt dat we Hyundai niet kunnen aanrekenen; het merk volgt gewoon de EU-regels. Eén knop speelde een sleutelrol bij elke rit die we met de Kona maakten. Die knop heeft een sterretje en als je hem indrukt, kun je de ADAS-veiligheidssystemen uitzetten die de bestuurder assisteren tijdens het rijden.

De EU-wetgeving is inmiddels zo streng dat elk nieuw model vanaf juli 2024 verplicht een systeem moet hebben dat waarschuwt als je de heersende maximumsnelheid overschrijdt. Niet met een bescheiden lampje, maar met duidelijk hoorbare geluidssignalen. In de Kona kijkt ook een strenge vermoeidheidsassistent met je mee, met zijn eigen piepgeluid. Een derde piep klinkt als je een vaste snelheidscamera nadert, terwijl piep nummer 4 overijverig waarschuwt als je te dicht op medeweggebruikers rijdt. Alle systemen trakteren je op een striemend piepconcert tijdens de hele rit.

Gelukkig is het ook zo gepiept om ze uit te schakelen en dat kan als je het sterretje indrukt. Via het beeldscherm kun je vervolgens elk systeem afzonderlijk uitschakelen. De rust keert weder, maar wel tijdelijk, want bij elke nieuwe rit moet je opnieuw alles uitzetten. Wen er maar aan als je een nieuwe auto op het oog hebt, want vanaf de zomer van 2024 zijn de systemen op elke nieuwe auto verplicht.



Wanneer komt de Hyundai Kona (2023) naar Nederland en wat is de prijs?

Zelfs de prijzen van de Kona zijn schappelijk. De 1.0 T-GDI kost minimaal 29.995 euro, voor de 1.6 HEV betaal je 4000 euro meer. En dan moet het slotakkoord nog komen. Later dit jaar komt de Kona Electric op de markt - de auto die aan de basis staat van de hybride waarmee wij rijden. Er komen twee versies, een met 48,4 kWh-batterij (actieradius 377 km) en een met een batterij van 65,4 kWh (514 km). Hoeveel de elektrische Hyundai Kona gaat kosten, is nog niet bekend.

Wat vind ikzelf van de Hyundai Kona (2023)?

De Hyundai Kona is heel gewoon gebleven en dat maakt hem juist bijzonder. Verwacht geen snelle sprints, geen fancy dashboards met kleuren en sfeerwerelden, maar wel een comfortabele auto met een keurig verbruik en veel ruimte. Hij is pretentieloos en dat is ons welgemeende compliment aan Hyundai.