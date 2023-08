Revolutionaire Kia EV9-techniek: geld verdienen aan de stroom van je elektrische auto

Als het aan Kia ligt, gaat de elektrische auto straks een essentiële rol spelen in de stroomvoorziening. Hoe? Dat bekijken we aan de hand van de nieuwe Kia EV9.

Het is niet de actieradius van 541 kilometer die de Kia EV9 bijzonder maakt. En ook niet de 800 volt-techniek, waardoor je actieradius na een kwartiertje snelladen is toegenomen met 239 kilometer. Zoals ook het formaat van deze grote Kia (ruim 5 meter) of het trekgewicht van 2500 kilo niet het spannendst zijn. Het uiterlijk dan? Bijzonder, en zeker niet iedereen zal deze kolos mooi vinden, maar ook dat aspect laten we links liggen.

Vooral de laadmogelijkheden van de Kia EV9 zijn interessant. De EV9 is niet meer alleen een vervoermiddel, hij wordt onderdeel van het stroomnetwerk. Iets wat we ook bij veel concurrenten gaan zien in de toekomst, maar Kia is een van de voorlopers.

Zo wisselen auto en netwerk stroom uit



De relatie tussen de auto en het stroomnetwerk is nu nog eenzijdig: de batterij van de EV heeft stroom nodig en het netwerk levert dat. Maar in vier stappen verandert die relatie: auto en netwerk worden afhankelijk van elkaar. Zo gaat het:

1. Opladen op het ideale tijdstip

Deze mogelijkheid heeft niet alleen de Kia EV9, ook met de EV6 en veel elektrische auto’s van andere merken kan het al. Je kunt zelf bepalen op welk moment je de batterij van de auto wilt opladen, bijvoorbeeld op het moment dat het elektriciteitsnet niet zwaar belast wordt en het stroomtarief gunstig is. Dat doe je handmatig, via een app.

2. V1G

We maken een kleine stap. Bij V1G krijgt de batterij van de auto nog steeds op een gunstig moment stroom (en dus tegen lage kosten met een dynamisch energiecontract), maar je hoeft niet meer in te stellen wanneer dat gebeurt. Dat gaat automatisch.

3. V2H/V2B (Vehicle-to-home of vehicle-to-building)

Bij de volgende stap kan de auto ook stroom afgeven, bijvoorbeeld voor het opladen van een elektrische fiets; je elektrische auto fungeert als stopcontact. Auto's die dit kunnen, zie je steeds vaker. Ook de Volvo EX90 en Toyota Prius kunnen het. De EV9 kan ook stroom leveren aan een huis of gebouw. Bijvoorbeeld voor je led-tv of de vaatwasser. Onderschat niet om hoeveel energie het gaat. Als de batterij van 99,8 kWh is opgeladen, biedt de Kia EV9 voldoende stroom om een huishouden 5 tot 10 dagen draaiende te houden. Een geruststellend idee wanneer de stroom volledig uitvalt; de kaarsen en de knijpkat kunnen opgeborgen blijven.

4. V2G (Vehicle-to-grid)

Nu wordt de auto onderdeel van het elektriciteitsnet, want hij kan rechtstreeks energie terugleveren. Bidirectioneel laden, wordt het genoemd. Groene energiebronnen zoals windmolens en zonnepanelen zijn afhankelijk van het weer. En dat is niet handig als de vraag naar stroom groot is. De batterij van de elektrische auto biedt de helpende hand. Op een zomerse dag kan niet-gebruikte stroom uit de zonnecellen worden opgeslagen in de auto. Vervolgens levert de auto aan het elektriciteitsnet op momenten dat de zon niet schijnt of de wind niet waait. De Kia EV9 is al klaar voor deze stap.

Geld verdienen met je EV



Wat heb je aan een auto die V2G-techniek heeft? Allereerst kan het gunstige gevolgen hebben voor je energierekening. Kort gezegd verkoop je de stroom van je elektrische auto aan een energieleverancier, die vanwege een piekbelasting om stroom verlegen zit. Dat levert je dus geld op. Verder heb je minder te vrezen voor stroomuitval en stijgende energieprijzen. En dus kun je de ongetwijfeld flinke investering in de Kia EV9 (exacte prijzen zijn nog niet bekend) een beetje terugverdienen.

Maar ook voor netwerkbeheerders zijn de ontwikkelingen interessant, want het is een relatief makkelijke manier om het net te stabiliseren. Op dit moment is het Nederlandse netwerk niet berekend op de grote hoeveelheid stroom die nodig is als we allemaal een elektrische auto zouden hebben. Dat probleem wordt met V2G minder nijpend. Alle elektrische auto’s samen vormen met z’n allen hun eigen schone energiecentrale.



Kia EV9 in het kort