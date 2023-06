TEST - Jeep Avenger is niet wat je verwacht en dat is maar goed ook

Tradities zijn er om gebroken te worden. De Jeep Avenger is de kleinste Jeep sinds tijden, rijdt elektrisch en heeft bovendien géén 4x4-aandrijving. Niet wat je van een Jeep verwacht, maar dat bevalt uitstekend.

Wat de Jeep Avenger wel net als elke andere Jeep heeft, is de grille met zeven sleuven. Maar dit keer zitten ze potdicht, want de elektromotor ligt wel voorin, maar hoeft niet extra gekoeld te worden. Het design is bonkig met korte overhangen aan de voor- en achterkant. Dat is ongetwijfeld minder gunstig voor de stroomlijn en dus het verbruik en de actieradius, maar het oog wil ook wat. De Jeep Avenger is een stoer ding om te zien. Dat de achterste portiergrepen in de raamstijl verwerkt zijn, had niet gehoeven. Het is gewoon niet zo handig.



We rijden in het bergachtige achterland van de Spaanse stad Malaga. Hier ervaren we dat de Jeep Avenger, ondanks de afwezigheid van 4x4-aandrijving, ook offroad kan. Hiermee bedoelen we geen zwaar terrein maar een zandweg vol kronkels en steengruis waar je met de gemiddelde B-segmenter liever omheen zou rijden. Hill Descent Control - waarmee je zonder te remmen beheerst een heuvel afdaalt - is standaard. Daarbij voorkomen zwarte kunststof delen rondom de hoekige carrosserie dat de lak beschadigd wordt door bijvoorbeeld opspattende stenen.

Een beetje terreinwaardig is de Avenger dus wel, al moet je niet een Jeep Wrangler willen na-apen. Overigens is er wel een 4xe-versie op komst, en die heeft wel vierwielaandrijving.

Voor offroad, of zoals Jeep doeltreffender zegt: allroad, heb je drie rijstanden tot je beschikking: Snow, Mud en Sand. De andere drie rijstanden zijn: Eco, Normal en Sport waarbij in de eerste twee standen het vermogen van 156 pk een beetje afgeknepen wordt. We reden dan ook het liefst in standje Sport. Daarin is de Avenger merkbaar vlotter en bovendien biedt de besturing dan net dat beetje extra weerstand dat we vooral in de Eco-stand node misten.

Geen man overboord

Ook in Nederland biedt de hogere bodemvrijheid uitkomst. Wanneer je in de stadsjungle per ongeluk een stoepje meepakt, is er geen man overboord. En ook een drempel of een diepliggend putdeksel meer of minder deert de Avenger niet. De koplampen liggen een tikkie verzonken in de carrosserie, zodat je ze niet snel beschadigd als je eens ergens tegenaan rijdt.

Ook fijn: de vele opbergvakken rondom de voorstoelen, in totaal 34 liter groot. In het grote opbergvak in het midden past bijvoorbeeld een literfles cola of een kleine rugzak. Het dashboardkastje is een van de grootste die we kennen. Als je je hand er helemaal instopt, kun je als het ware de koplamp van binnenuit vervangen.

Kleinste Jeep sinds begin jaren 40

De Jeep Avenger is met een lengte van 4,08 meter de kleinste Jeep die je momenteel nieuw kunt kopen. Sterker: het is de kleinste Jeep sinds de Willys-Jeep uit begin jaren 40! Toch gaat het er vanbinnen niet krapjes aan toe. Toegegeven, langere personen van pak 'm beet 1,90 meter prikken op de achterbank met hun knieën in de leuning van de stoel voor hen, maar iemand van een gemiddelde lengte zit uitstekend. Hoofdruimte is zelfs in ruime mate aanwezig.

De kofferbak heeft een inhoud van 355 liter en dat is in deze klasse in orde. Een concurrent als de Opel Mokka-e biedt 310 liter, maar de elektrische Peugeot 2008 komt tot 405 liter. Een frunk heeft de Avenger niet. Dat betekent dat je het laadsnoer in de opbergruimte ónder de laadvloer moet opbergen. En die is niet zo groot. Of je legt hem óp de laadvloer, maar dat staat weer zo rommelig. De laadpoort zit linksachter. Ook dat is niet ideaal als je rechts geparkeerd staat zoals gebruikelijk is.

En dan nog iets over de richtingaanwijzer. Die maakt een geluid dat ons nog het meest doet denken aan grootmoeders klok. Het is een hip bedoelde beat en komt uit de speakers, maar wij vonden het vooral irritant. Dat ligt wellicht aan ons, een collega-journalist vond het juist helemaal geweldig.

Jeep Avenger actieradius

De batterij van 54 kWh zorgt voor een theoretische actieradius van 400 kilometer (WLTP). Jeep claimt dat je 550 kilometer ver komt als je alleen in de stad rijdt. Na een rit van een halfuur door de stad maar ook de bergen in, gaf het 10,5-inch instrumentarium een verbruik van 17,5 kWh/100 km aan. Dat komt neer op een range van ongeveer 300 kilometer.

Jeep Avenger prijs

De instapversie - die simpel Avenger heet - staat op zwartgelakte 16-inch stalen wielen. Dat lijkt karig, maar het staat juist heel stoer. Combineer ze met de standaardcarrosseriekleur Ruby Red en je maakt de blits. De prijzen van de Jeep Avenger beginnen bij 39.500 euro waarmee hij in aanmerking komt voor de SEPP subsidie 2023. Maar ook zonder geld van de overheid wordt de Avenger in Nederland hoogstwaarschijnlijk de bestverkochte Jeep ooit.