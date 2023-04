Toyota Corolla (2023) test: deze prettige eigenschap is gebleven

De Toyota Corolla is op veel punten vernieuwd. Dat zie je er nauwelijks vanaf maar merk je des te meer als je onderweg bent. Daarbij is één prettige eigenschap behouden gebleven en zelfs ietsje verbeterd.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de Toyota Corolla 1.8 Hybrid en Toyota Corolla 2.0 High Power Hybrid meer vermogen hebben gekregen: respectievelijk van 122 pk naar 140 pk en van 180 pk naar 196 pk.

Minder loeien

De CO2-uitstoot is juist gedaald (nu vanaf 100 gr/km). Verder belooft Toyota dat de acceleratie natuurlijker aanvoelt en beter aansluit op wat de bestuurder wil. Dat betekent minder loeien van de motor, een bijkomstigheid die inherent is aan de constructie met CVT-automaat. Dat loeien is inderdaad minder aanwezig, maar zodra je het gaspedaal stevig intrapt, is het niet helemaal weg.

Belachelijk laag verbruik

Het pluspunt dat gebleven is en zelfs een beetje verbeterd, is het bijna belachelijk lage verbruik van de Corolla. Na een testroute over voornamelijk provinciale wegen en door de stad reden we met een beetje aandacht zomaar 1 op 20 gemiddeld. Hierbij helpt het dat de Toyota Corolla met enige regelmaat alleen op zijn elektromotor rijdt, met name bij snelheden van 80 km/h en lager.

De rust zelve

Waar je bij andere merken tijdens het rijden nogal eens merkt dat de elektromotor en de benzinemotor elkaar afwisselen, is daar bij de Toyota Corolla geen sprake van. Je moet echt op het digitale instrumentarium kijken welke op dat moment aan het werk is en wie achterover leunt. Het resultaat is een heel soepele rijervaring, die rustgevend is zolang je het gaspedaal niet te diep intrapt.

Even wennen

De Toyota Corolla barst bijna uit zijn voegen van de standaard rijassistentiesystemen. Als je een rotonde nadert, remt de Toyota Corolla op de motor af (Deceleration Assist). Dat is even wennen, maar het scheelt dat je uit drie standen van gevoeligheid kunt kiezen. In de lichtste stand is de vertraging dusdanig dat je het nauwelijks in de gaten hebt.

Toch kun je beter voor de hoogste stand kiezen, want dan regenereert de Toyota Corolla zoveel mogelijk energie die vervolgens gebruikt wordt om de batterij op te laden. Hierdoor kun je vaker elektrisch rijden.

Alle rijassistentiesystemen bij elkaar heten niet langer Toyota Safety Sense, maar T-Mate. Het systeem Safe Exist Assist, dat je bij het uitstappen waarschuwt voor van achteren naderende fietsers, is standaard op de duurdere Executive-uitvoering. Een beetje jammer is dat wel, want juist dit systeem kan in ons fietsland veel ellende besparen.

Toyota Corolla (2023) prijs

De prijzen van de nieuwe Toyota Corolla hatchback beginnen bij 33.995 euro voor de 1.8 Hybrid Comfort. De Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid is verkrijgbaar vanaf 38.195 euro. Duurder dan voorheen, maar je krijgt meer uitrusting, zoals een nieuw multimediasysteem (vanaf de Corolla Active met een 10,5-inch display), een 12,3-inch digitaal instrumentarium (eveneens vanaf de Active) en cloud-navigatie in combinatie met een vierjarig abonnement.

Voor wie best elektrisch wil rijden, maar nog niet toe is aan volledig stekkeren, is de Toyota Corolla een uitstekend alternatief.

Lees de volledige test van de vernieuwde Toyota Corolla in Auto Review 04/2023.