Porsche 911 GT3 RS test: waarom dit de beste van allemaal is

De nieuwe RS-uitvoering van de Porsche 911 GT3 ziet eruit als een raszuivere racemachine. Na een paar bloedstollend snelle testronden op het Grand Prix-circuit van Silverstone, weten we dat de Porsche 911 GT3 RS ook zo rijdt.

Een paar jaar geleden durfde niemand te dromen dat de Porsche 911 GT3 RS er zou komen. We kunnen ons de lancering van zijn voorganger in 2018 nog goed herinneren: een betere sportwagen was er niet. De auto bereikte zo'n hoog niveau, dat iedereen er toen van overtuigd was, dat model 991.2 GT3 RS nooit meer werd overtroffen. Alleen had toen nog niemand bedacht, wie verantwoordelijk was voor de GT3 RS. Mogen we aan je voorstellen: de ingenieurs van Porsche.

Alles draait om finesse

Het onderstel en de aerodynamica stonden tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Porsche GT3 RS in het middelpunt. En de motor? Die kreeg andere nokkenassen en een verbeterd inlaatspruitstuk, met voor elke cilinder een afzonderlijke gasklep. Het is bijna ontnuchterend dat de motor maar 5 pk meer levert dan het blok uit de vorige GT3 RS. In het nieuwe model draait alles om finesse: door een nieuw uitlaatsysteem te ontwikkelen, werd maar liefst 10 kilo gewonnen. Bovendien kreeg de RS-versie een kortere eindoverbrenging dan de standaard GT3.

Gigantische proporties

Wat je doet met het vermogen, is belangrijker dan de hoeveelheid paardenkrachten. Kortom: hoe de pk's allemaal op het wegdek worden overgebracht. Natuurlijk levert de nieuwe GT3 RS in rechte lijn ronduit indrukwekkende prestaties. Hij gaat in 3,2 seconden naar de 100 en heeft een top van 296 km/h. Maar om het te winnen van zijn concurrenten, moet hij het vooral hebben van zijn capaciteiten in de bocht. Mocht het je nog niet zijn opgevallen: achterop staat een actieve carbon vleugel van gigantische proporties. En die is heus niet alleen maar voor de show.

Joekel van een radiateur

De nieuwe 911 GT3 RS een aerodynamisch juweeltje. Voor een optimale luchtgeleiding zijn achter de voorwielen grote happen plaatwerk uit de spatborden gehaald. Zodoende pasten de standaard 911-deuren niet meer en moesten die worden vervangen door portieren van koolstofvezel. Voor in de neus is een joekel van een radiateur gelegd, die door gigantische openingen van voldoende koellucht wordt voorzien en via andere gigantische openingen zijn hitte weer afvoert.

Samen met de luchtgeleiders in de vlakke vloer, de gestroomlijnde draagarmen in de voorwielophanging en de gigantische diffuser onder de motor, resulteren alle aerodynamische aanpassingen van de Porsche 911 GT3 RS bij een snelheid van 285 km/h voor een neerwaartse druk van maar liefst 860 kilo! De vorige GT3 RS kwam bij dezelfde snelheid niet verder dan een stumperige 405 kg ...



Platte handen

De nieuwe Porsche 911 GT3 RS wekt ook op hoge circuitsnelheden veel vertrouwen. Ondanks het natte asfalt op Silverstone remmen we zo laat en zo hard mogelijk, waarbij de optionele carbonkeramische schijven extreem effectief en zonder verlies van stabiliteit snelheid afvoeren. Stuurbewegingen worden vlijmscherp en zonder enige aarzeling omgezet in een verandering van richting, waarbij de stroom aan informatie richting je vingertoppen nog geen halve seconde wordt onderbroken. Op het natte circuit voel je perfect hoeveel grip de banden hebben - alsof je zelf met platte handen over het asfalt schraapt.

De beste van allemaal

Porsche kennende, zal de nieuwe Porsche 911 GT3 RS in de toekomst worden vervangen door een auto die nóg beter is. Maar tot het zover is, is dit de beste 911 GT3 RS van allemaal. In Nederland kost hij 325.200 euro. Vergeleken met de snelste modellen van Lamborghini en McLaren is het een koopje. Vooropgesteld dat het je lukt om een van de felbegeerde koopcontracten te bemachtigen …

Je leest de volledige test van de Porsche 911 GT3 RS in Auto Review 01/2023.