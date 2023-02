Toyota Corolla (2023) review: hieraan dankt hij zijn sterrenstatus

De Toyota Corolla is vernieuwd. En deze nieuwe Toyota Corolla heeft alles in huis om een vervolg te geven aan de sterrenstatus die zijn voorganger binnen Toyota heeft en die drie jaar op rij 's-werelds meestverkochte auto was.

Wat is er opvallend aan de Toyota Corolla?

Het design van de Toyota Corolla is nagenoeg hetzelfde gebleven. De koplampen en de achterlichten hebben een iets ander design, de grille is aangepast en de onderzijde van de achterbumper van de Touring Sports (stationwagen) heeft voortaan chroomkleurige hoeken. Opvallend? Nee, niet echt. Maar dat neemt niet weg dat er een strak gelijnde hatchback en stationwagen op de weg staan. De sedan levert Toyota niet meer in Nederland, maar wel in Oost-Europa waar ze graag in sedans rijden.

Wat je niet een-twee-drie ziet maar beslist opvallend mag worden genoemd, is het aantal standaard rijassistentiesystemen waarmee de nieuwe Toyota Corolla is uitgerust. Die verzameling heet niet langer Toyota Safety Sense maar T-Mate. Nieuw hiervan is Deceleration Assist, een systeem dat de auto afremt zodra je je voet van het gaspedaal neemt omdat je bijvoorbeeld een rotonde nadert. Maar ook de tien jaar garantie die Toyota geeft (vijf jaar fabrieksgarantie die Toyota Nederland verdubbelt) is opvallend.

Wat is er goed aan de Toyota Corolla?

Het hybridesysteem van de Toyota Corolla verrast elke keer. Op een goede manier welteverstaan. Waar je bij andere merken tijdens het rijden duidelijk merkt dat de elektromotor en de benzinemotor elkaar afwisselen, is daar bij de Toyota Corolla geen sprake van. Je moet echt op het digitale instrumentarium kijken wie op dat moment aan het werk is en wie achterover leunt.

De jarenlange ervaring die Toyota heeft met hybride betaalt zich duidelijk uit. Het resultaat is een heel soepele rijervaring die rustgevend is zolang je het gaspedaal niet te diep intrapt (zie het commentaar hieronder). Deceleration Assist is voor wie niet elektrisch rijdt even wennen, maar het scheelt dat je uit drie standen kunt kiezen. In de lichtste stand is de vertraging zo minimaal dat je het nauwelijks in de gaten hebt.

Wat kan er beter aan de Toyota Corolla?



Toyota zegt veel aandacht te hebben besteed aan het motorgeluid van de nieuwe Toyota Corolla. Die is standaard uitgerust met een CVT-transmissie. Die constructie levert volgens Toyota een zo laag mogelijk verbruik op (ik reed vrij eenvoudig 1 op 20 gemiddeld) maar is inherent aan een aanzwellend motorgeluid dat enigszins onnatuurlijk aanvoelt zodra je het gaspedaal steviger intrapt.

Dat motorgeluid lijkt inderdaad minder aanwezig dan voorheen (je zou de nieuwe Corolla en zijn voorganger eigenlijk achter elkaar moeten rijden) maar helemaal naar de achtergrond verdrongen is het niet. Dat de hybride Toyota Corolla onder snelheden van 80 km/h met regelmaat elektrisch en dus aangenaam stil rijdt, is mooi meegenomen, maar dan valt het geluid van de benzinemotor extra op. Wie rustig optrekt, zal dit veel minder merken.

Ook het vele windgeruis viel ons in negatieve zin op, maar tijdens de testrit stond er een stevig windje dus vooralsnog krijgt de Toyota Corolla het voordeel van de twijfel.

Waarom is de Toyota Corolla duurder dan eerst?

De prijzen van de nieuwe Toyota Corolla beginnen bij 33.995 euro voor de 1.8 Hybrid Comfort. De Touring Sports is in deze basisuitrusting niet leverbaar. De Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid is er als Active vanaf 38.195 euro. In beide gevallen is dat meer dan voorheen, maar daar krijg je wel wat voor terug:

Omdat de Corolla stationwagen er niet als Comfort is, heeft hij altijd het grotere digitale instrumentarium van 12,3-inch. Daarmee kun je allerlei gegevens opvragen. Zoveel zelfs dat het even wennen is aan alle mogelijkheden. De eerste keer vooral doen als je stilstaat, is ons advies.

Wat vind ikzelf van de Toyota Corolla?

Dat de Toyota Corolla tot de populairste auto's ter wereld behoort, snap ik helemaal, vooral omdat-ie er tegenwoordig goed uitziet. De uitrusting is dik in orde, het aantal rijassistentiesystemen is in zijn klasse zelfs toonaangevend en ook op het weggedrag valt weinig aan te merken. Maar spannend? Nee, dat niet. Daar veranderen het extra vermogen van de 1.8 Hybrid en 2.0 Hybrid (nu 140 en zelfs 196 pk) en de sportief uitgedoste GR Sport niks aan.

Ik weet het: het gros van de consumenten zit niet te wachten op een 'spannende' auto, maar vooral een zuinige, praktische en goed rijdende auto. Dan is de Toyota Corolla je auto, maar niet de hatchback want die is wat krapjes achterin. Maar voor mij is het alsof ik meedoe aan het datingprogramma First Dates: ik heb het heel leuk met je gehad, maar ik mis de klik.