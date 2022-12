De Toyota Yaris Cross Hybrid was in november de bestverkochte auto van Nederland. Hoe terecht is dat? Kan hij de Peugeot 2008 PureTech 130 verslaan met zijn prijs, prestaties, verbruik en comfort?



De Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid beschikt over een 92 pk sterke driecilinder én een 80 pk sterke elektromotor. Onder normale omstandigheden wordt het werk eerlijk verdeeld over de benzine- en elektromotor. Gezamenlijk leveren ze een vermogen van 116 pk en een koppel van 141 Nm.

Met de Yaris Cross 1.5 Hybrid kun je korte afstanden volledig elektrisch rijden. Onderweg merk je nauwelijks iets van de taakverdeling, de aflossing van benzine naar stroom (of andersom) verloopt heel soepel.

Toyota Yaris Cross is een zuinigheidswonder

De Peugeot 2008 wordt aangedreven door de bekende 1.2 PureTech-driecilinder, die gekoppeld is aan een optionele EAT8-automaat. De 131 pk sterke driecilinder levert al bij lage toeren veel trekkracht, maar wat verbruikt hij veel. Met een gemiddeld testverbruik van 7,2 l/100 km (1 op 13,9) is de Peugeot 2008 PureTech 130 veel dorstiger dan de Toyota Yaris Cross (5,5 l/100 km, 1 op 18,2).



Voor topcomfort moet je bij de Fransen zijn

De zuinigheid van de Toyota Yaris Cross heeft een keerzijde. In zijn hybridemodellen hanteert Toyota steevast een continu variabele transmissie. Geen 'jarretelaandrijving' à la de Variomatic uit het Dafje van je oma, maar een planetair tandwielstelsel dat een oneindig aantal overbrengingsverhoudingen kent. De transmissie zoekt naar het toerental waarbij het gevraagde koppel voorhanden is. Trap je het gaspedaal diep in, dan klimt de benzinemotor hoog in de toeren. En klinkt hij soms als een zanikende kleuter.



Naast de Toyota, is de Peugeot de rust zelve



Terwijl de Toyota Yaris luidruchtig van zich laat horen, bewaart de 1,2-liter driecilinder van de Peugeot onder alle omstandigheden zijn rust. Nog meer comfort krijg je van het onderstel. Zeg maar spreekwoordelijk Frans comfort, want de 2008 is soepel geveerd. Op een B-weg worden de oneffenheden keurig glad gestreken, aan boord merk je weinig van het geweld dat de wielophanging wordt aangedaan. Althans, zolang de auto niet tot zijn maximum toelaatbare gewicht is ingepakt. Want dan voel je hoe de vering aan het einde van zijn capaciteiten zit, en deelt het onderstel af en toe een dreun uit. Goed voor het rijcomfort: er dringen veel minder wind- en afrolgeluiden het interieur binnen dan in de Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross haat sportiviteit ...



Op de sprint ziet de Yaris Cross de Peugeot aan de horizon verdwijnen. In 11,6 tellen zit de Japanner op de honderd en op die snelheid blijf je liever meestromen met het verkeer dan dat je de linker rijbaan opzoekt. De Peugeot doet de sprint in 10,1 seconden.



Weg van de snelweg spoort de Toyota evenmin aan tot een gedreven rijstijl. Om van richting te veranderen zijn grote stuurbewegingen nodig en de feedback die je krijgt, grenst aan het hoogst noodzakelijke. Wanneer je eenmaal de bocht bent ingestuurd, voel je hoe de carrosserie gaat overhellen, voordat het ESP de teugels aantrekt.

... en de Peugeot 2008 ook



De Peugeot 2008 is evenmin het toonbeeld van sportiviteit. Op een bochtige weg wordt duidelijk dat hij vooral wil scoren op het onderdeel comfort. In bochten voel je de auto duidelijk overhellen. Het ESP grijpt vroeg in, zodat ook de laatste restanten rijplezier je worden ontnomen. Op de remmentest zet de Peugeot gemiddelde resultaten neer, maar het pedaalgevoel is weinig transparant.

Toyota Yaris Cross prijs

De basisprijs van de Toyota Yaris Cross blijft met 28.595 euro keurig onder de magische grens van 30.000 euro. De Peugeot 2008 kost 32.810 euro. Hij is voorzien van een optionele achttraps EAT8-automaat (2550 euro) en 18-inch wielen, waarmee de totaalprijs uitkomt op 35.710 euro. De Yaris Cross-testauto is in Executive-uitvoering, met onder meer sportstoelen en 18-inch wielen, uiteindelijk zelfs duurder dan de Peugeot. Deze luxe versie kost 37.295 euro. Maar die hoef je natuurlijk niet te nemen.



Peugeot hanteert een prehistorisch garantiebeleid, met slechts twee jaar fabrieksgarantie. Zet dat eens af tegen 10 jaar garantie op de Toyota, al zijn de voorwaarden streng …