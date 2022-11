TEST Peugeot 2008 vs. Toyota Yaris Cross - op zoek naar de ideale caravantrekker

De Peugeot 2008 en Toyota Yaris Cross zijn bijzonder populair in Nederland, met een 8e en een11e plek in de verkooplijsten. Welke is ruimer, en welke moet je hebben als je een aanhanger wilt trekken?

Een markante verschijning. Dat is de Peugeot 2008 na drieënhalf jaar nog steeds. Vooral in de kleur van onze testauto, Orange Fusion - de enige lakkleur zónder meerprijs! Maar ook de led-slagtanden in de voorbumper, de scherpe lijnen in de flanken en de zwarte lichtbalk achterop zijn niet gevoelig voor veroudering.

De Toyota Yaris Cross heeft misschien een wat minder markant uiterlijk, maar toch is hij in iets meer dan een jaar tijd een vertrouwde verschijning op de weg geworden. Welke van de twee is het ruimst? Wie heeft de grootste bagageruimte en welke moet je hebben als je graag op reis gaat met een aanhanger?

Peugeot 2008 is ruimer dan Toyota Yaris Cross

De Toyota Yaris Cross is niet het toonbeeld van ruimtelijkheid. Vooral achterin is het schipperen met de been- en hoofdruimte. Wil je regelmatig een paar passagiers meenemen, dan ben je iets beter bedeeld in de Peugeot 2008.



Dat geldt ook voor de bagageruimte: achter in de Yaris Cross past hooguit 397 tot 1097 liter. En nu we toch aan het klagen zijn, vanaf de bestuurdersstoel heb je beroerd zicht naar achteren. Met de achterbank rechtop is het bij Peugeot niet veel beter gesteld (405 liter), maar als je de achterbank neerklapt, slaat de Fransman terug en ontstaat een riante laadruimte waarin 1467 liter bagage past.



Auto met caravan? Kies de Peugeot 2008

Het hybridesysteem van de Toyota Yaris Cross resulteert in een laag verbruik (daarover meer in een volgend bericht), maar eist ook trekgewicht op. Meer dan 750 kilo mag er niet gesleept worden. Ook nu zet de Peugeot 2008 zijn Japanse concurrent op zijn plaats. Hij heeft een maximum trekgewicht van 1200 kilo.



Vorm (Peugeot) of functie (Toyota)?



Het interieur van de Peugeot 2008 wil maar niet oud worden. Al moet je een liefhebber zijn van de i-Cockpit, met de instrumenten boven het kleine stuur. Voor menigeen geldt dat een fijne zithouding niet automatisch een goede afleesbaarheid van de digitale informatie betekent. Maar de afwerking is uitstekend en Peugeot past de mooiste materialen toe. Maar dat neemt niet weg dat vormgeving boven functionaliteit komt.

Bij de Toyota Yaris Cross is het eerder andersom. De bediening is simpel, maar de afwerking kan wat beter. Het navigatiesysteem maakt bovendien een verouderde indruk. Al met al doet de Peugeot 2008 het op bijna alle gebieden beter: hij is ruimer, overzichtelijker, mooier afgewerkt en heeft een hoger aanhangergewicht.



De volledige vergelijkende test met de Peugeot 2008 tegen de Toyota Yaris Cross, Ford Puma, Nissan Juke en Volkswagen Taigo lees je in Auto Review 12/2022.