Honda Civic (2022) test: één nadeel streept tien voordelen weg

Wat is de nieuwe Honda Civic (2022) een goede auto! Hij is comfortabel én zuinig, en combineert geweldige rijeigenschappen met veel ruimte. En dan werd ook de bediening nog logischer. Niets staat succes in de weg, behalve …

Vijftig jaar geleden zette Honda zich in Europa met een daverende klap op de kaart. De Civic was voor Nederland en België de eerste kennismaking met het Japanse automerk. Technisch was het een juweel, met zijn voorwielaandrijving en zijn snelle en zuinige motor. Stapte je in de Civic vanuit een Kever, met zijn trage boxermotor en zijn achterhaalde vormgeving, dan had je het gevoel dat je vanuit een luidruchtig en krap automuseum de luchtige toekomst was binnengelopen.

Er bloeide meteen een liefde op tussen Nederland en de Civic, die lang aanhield. De eerste zes generaties (1972-1999) waren razend populair, met soms bijna 10.000 verkochte Civics per jaar. In totaal zijn meer dan 160.000 Civics verkocht in Nederland.



Honda Civic: afmetingen en bagageruimte

Vanaf generatie acht (2000) kwam de klad in de relatie tussen Nederland en de Civic, op een opleving van de vierdeurs na, die vanwege fiscale voordelen rond 2009 een tijdje aantrekkelijk was. Inmiddels moet de Civic het doen met enkele honderden kopers per jaar. Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, zakt hij weg in de verkoopstatistieken, maar Honda zal daar niet om malen. De Civic is met 27,5 miljoen gebouwde ­exemplaren een van de meest succesvolle modellen aller tijden. Kan de elfde Civic ook in Europa misschien weer potten gaan breken?

“Het blijft niet bij uiterlijk ­vertoon, de Civic is daadwerkelijk een heel ruime auto.”

Aan zijn afmetingen ligt het niet. Ooit was de Civic een compacte auto, maar daarvan kun je niet meer spreken met een lengte van 4,55 meter. Het blijft niet bij uiterlijk ­vertoon, de Civic is daadwerkelijk een heel ruime auto, ook achterin. Een bagageruimte van 410 liter is prima, maar daarmee zet Honda geen nieuwe maatstaven. Dat doet hij wel met een onberispelijke afwerking, waarin Honda duidelijk veel liefde heeft gestoken. Diverse opbergmogelijkheden voor telefoon en waterflessen zorgen voor een opgeruimd beeld.

Nog gelukkiger worden we van de bediening. Die bestaat uit een mix van echte knoppen en een groot multimediascherm met een heldere menustructuur. Al snel vind je je weg, mede dankzij standaard Apple CarPlay en Android Auto.

Honda Civic alleen als hybride

Ook de veiligheidsuitrusting is buitengewoon omvangrijk, met een actieve spoor­assistent (die tegenstuurt als je buiten de lijntjes kleurt), een file-assistent, vermoeidheids­herkenning, dodehoekwaarschuwing en adaptieve cruisecontrol. Dat krijg je al standaard bij instapper Elegance (35.680 euro).

“De nieuwe Honda Civic er alleen als hybride.”

Bij de motoren geeft Honda je maar één mogelijkheid. Het merk wil in Europa alleen nog volumemodellen verkopen die geëlektrificeerd zijn, en dus is de Civic er alleen als hybride. De aandrijflijn is een doorontwikkeling van de techniek uit de HR-V, met een elektromotor die de voorwielen aandrijft. Een tweede elektromotor zorgt voor de stroom en is als generator gekoppeld aan een viercilinder benzinemotor met directe inspuiting, die draait volgens het zuinige Atkinson-principe. In totaal is er 184 pk beschikbaar. Typisch Honda, dat als motto lijkt te hebben dat je het ook ingewikkeld kan doen als het makkelijk kan.

Verbruik Honda Civic zo zuinig als beloofd

Wat betekent dit in de praktijk? Dat je in de stad vooral elektrisch rijdt en dat het systeem bij hogere snelheid automatisch kiest hoe de drie motoren samenwerken. Op de snelweg drijft de benzinemotor rechtstreeks de voorwielen aan en is de rol van de elektromotor alleen nog ondersteunend. Het belangrijkst is dat de bestuurder niets merkt van dit complexe samenspel. De Civic is in de stad vlot onderweg en verliest zijn wilde haren niet op hogere snelheid. Als de verbrandingsmotor de leiding neemt, merk je daar binnenin weinig van. Een teken dat Honda niet heeft bezuinigd op geluidsisolerend materiaal.

Op de hoogte blijven van nieuwe hybride auto's?

Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Dat de technici puik werk hebben geleverd, zie je ook aan het lage verbruik. In de folder meldt Honda 4,7 l/100 km (1 op 21,3). De praktijkwaarden liggen daar nauwelijks boven, na onze testrit staat exact 1 op 20 op de verbruiksmeter. Terwijl we geen moeite deden om brandstof te besparen, want de Honda is een fijne rijdersauto.

Goede rijeigenschappen, geen Type R voor Nederland

Op bochtige wegen bewijst de Civic dat hij een echte Honda is en zorgt zijn directe besturing en zijn duidelijke feedback voor opgetrokken mondhoeken. Niet alleen de motortechnici, ook de onderstelspecialisten hebben hun werk goed gedaan. Het is ze gelukt de delicate balans te vinden tussen stevig (fijn voor de dynamiek) en comfort (fijn voor lange afstanden). Dat de rijeigenschappen zo goed zijn, is een schrale troost voor de fans van Honda’s met dikke spoilers. Want hoewel ook van de elfde Civic weer een Type R komt, gaat hij aan Nederland voorbij.

De nieuwe Honda Civic 5-deurs komt binnenkort op de Europese markt. Gezien zijn hoge vermogen, is een basisprijs van 35.680 euro acceptabel. Alleen bieden concurrenten als Ford, Skoda en Kia minder vermogende modellen aan onder de 30.000 euro. Dat verschil is fors. Volledig elektrische versies staan voorlopig niet op de planning. De elfde generatie zal zijn dagen dan ook in de luwte slijten.

Conclusie

De nieuwe Honda Civic is veel beter dan zijn voorganger. Niet alleen liggen zijn de rijeigenschappen op het hoge niveau dat we van Honda gewend zijn, ook zijn verbruik blijft keurig binnen de perken. Hij verdient meer aandacht dan-ie nu krijgt.