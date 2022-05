TEST - Dus jij denkt dat de Mercedes E-Klasse comfortabeler is dan de BMW 5-serie ...

Vroeger stond bij elke directeur een BMW 5-serie of Mercedes E-klasse boven aan het wensenlijstje. Tegenwoordig kun je als maatschappelijk bewuste topman- of vrouw niet onder een geëlektrificeerde auto uit. Verleidelijke varianten als de BMW 540i xDrive en de Mercedes E 450 4Matic worden door hun 'ouderwetse' zescilinders dan ook met uitsterven bedreigd. Als je er nog eentje wilt bemachtigen, wacht dan niet te lang. Maar welke moet je hebben voor het ultieme comfort?

Soms laten de verkoopstatistieken ons autohart bloeden. Modellen die ooit op elke directieparkeerplaats te vinden waren, zakken nu steeds dieper weg in de krochten van de hitlijsten. In 2012 werden in Nederland jaarlijks nog zo'n 4500 BMW's 5-serie gekentekend, tegenwoordig zijn dat er niet meer dan een schamele 1500 stuks. En terwijl Mercedes in 2010 nog 2500 E's verkocht, kwam het sterrenmerk vorig jaar niet boven de 750 exemplaren uit. Hoewel we de uitbreiding van BMW's elektrische i-lijn en Mercedes' EQ-programma om tal van redenen toejuichen, denken we met weemoed terug aan de gloriejaren van de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse.

BMW 5-serie versus Mercedes E-klasse

Voor neerslachtigheid bestaat echter nog geen enkele aanleiding. Als jij een nieuwe 5-serie of E-klasse wilt aanschaffen, dan kun je nog altijd bij de dealer terecht. Alhoewel je voor de Mercedes rap moet zijn, want het merk heeft inmiddels aangekondigd binnenkort geen bestellingen voor de vierdeurs Limousine meer aan te nemen. Laatste kans, mensen! Zo ook voor een vergelijkende test. Voordat het met ze gedaan is, kiezen we nog een keer voor de versies met een zescilinder lijnmotor, mild hybrid-techniek en vierwielaandrijving: de BMW 540i xDrive en de Mercedes E 450 4Matic.

Ooit was Mercedes kampioen in comfort, nu BMW

Zoveel aandacht als er in de BMW is uitgegaan naar de afwerking, zo hoogwaardig is ook het comfort. Voorzien van optionele adaptieve schokdempers (1281 euro) reageert het onderstel voorbeeldig op de gesteldheid van het asfalt. De stalen schroefveren zijn precies soepel genoeg, zonder zweverig te worden.

De Mercedes is voor een meerprijs van 2299 euro uitgerust met luchtvering en adaptief geregelde schokdempers, maar binnen de bebouwde kom weet deze combinatie moeilijk raad met scherpe dwarsrichels in het wegdek. Zodra je de gemeentegrenzen achter je laat en het tempo opvoert, lijkt het onderstel van de E-klasse te ontspannen. Dan rolt de auto een stuk soepeler over matig onderhouden wegen.

De comfortstoelen van de BMW zijn een absolute aanrader, ook al kosten ze 2455 euro extra. Je kunt zelfs het bovenste deel van de rugleuning afstellen op het verloop van je schouders. Maar ook de stoelen van de Mercedes zitten uitmuntend; na een lange dag achter het stuur, stap je nog steeds fris en zonder fysieke klachten uit.

Voor het reiscomfort is natuurlijk ook de geluidsbeleving van belang. De zescilinder lijnmotoren blijven met hun mechanische muziek keurig op de achtergrond. Trap je het gaspedaal een keer wat dieper in, dan klinkt de BMW-motor alsof hij roomboter karnt. Op hogere snelheden hoor je in de 5-serie minder van de rijwind dan in de E-klasse.

Mercedes leert de BMW een lesje op het circuit

De BMW is dus comfortabeler op de openbare weg, maar leert hij de Mercedes ook een lesje op het circuit? Nee, zelfs niet met zijn optionele achterwielbesturing (1335 euro). Het is juist de E-klasse die hier laat zien hoe je een snelle rondetijd noteert. Niet alleen vanwege zijn betere remmen, maar ook door de hogere snelheid die hij in bochten bereikt.

De BMW verliest al bij vrij lage snelheid grip en glijdt zodoende te ver uit koers. Gelukkig gaan correcties gepaard met een prima terugkoppeling van de besturing. Die kun je gebruiken, wanneer de achterkant van de auto een stap opzij wil zetten.



