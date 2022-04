TEST Deze pluspunten van de elektrische Dacia Spring mag je niet negeren

Dit artikel is een korte versie van een uitgebreide vergelijkende test in Auto Review 4/2022. Daarin vergelijken we de Dacia Spring Electric van 18.550 euro met de Renault Twingo Electric van 21.270 euro. Daar hebben we meteen het grootste pluspunt van de Dacia Spring te pakken: zijn lage prijs.

Dacia Spring goedkoop in aanschaf en private lease

De Dacia Spring is de goedkoopste vorm van elektrisch autorijden. Dat is een aantrekkelijk pluspunt dat niemand de uitstootvrije stadsauto afpakt. Je koopt de elektrische Dacia vanaf 18.550 euro. De Renault Twingo Electric heeft een basisprijs van 21.270 euro en is daarmee 2720 euro duurder dan de voordeligste Spring.

Beide auto’s komen zowel bij koop als private lease in aanmerking voor 3350 euro aanschafsubsidie. Bij zulke relatief goedkope EV’s scheelt dat een slok op een borrel. Een Dacia Spring private leasen kost 269 euro per maand en daar gaat dus nog 69 euro subsidie vanaf. Renault vraagt 299 euro per maand.

De Dacia Spring heeft de grootste kofferbak

De elektrische Dacia beschikt over de grootste kofferbak: 300 liter tegenover 219 liter voor de Renault. Dat komt doordat bij de Twingo Electric de elektromotor onder de hoge laadvloer ligt. Jammer genoeg bestaat de rugleuning van de Spring uit één deel en zit je na het neerklappen ervan, opgezadeld met een richel in je laadvloer.

Meer veiligheidssystemen voor de Dacia Spring

Over de veiligheidsuitrusting van beide auto’s zijn we snel uitgepraat. Zelfs ingeburgerde systemen als dodehoekwaarschuwing of adaptieve cruisecontrol zijn niet leverbaar. Dacia levert tenminste nog een automatisch noodremsysteem. Bonuspunt voor de Spring!

Verrassende luxezaken in de Dacia Spring

De dure Twingo Electric heeft simpele klapramen achter! Wie is hier nu het budgetmerk? De zijruiten van de Spring zijn voor en achter elektrisch.

Over luxezaken gesproken: Beide EV’s ondersteunen telefoonkoppeling via Apple CarPlay of Android Auto, mits je een uitvoering met het 7-inch touchscreen bestelt.

Actieradius Dacia Spring kan slechter

De Twingo Electric springt het zuinigst om met stroom. Al is het verschil klein: 16,8 kWh per 100 kilometer tegenover 17,1 kWh/100 km voor de Dacia. Toch komt de Spring verder op een acculading stroom, want hij heeft de grotere accu (Renault: 21,4 kWh, Dacia: 27,4 kWh). Zijn actieradius bedraagt op een koude dag 160 kilometer, terwijl de Twingo Electric al na 127 kilometer moet inpluggen bij een laadpaal.

Krijg je rode vlekken in je nek van de actieradiusstress, dan kun je in beide auto’s de Eco-stand gebruiken om zuiniger te rijden en 20 tot 30 kilometer extra uit de kleine accu’s te persen.

Conclusie

Nuchter bekeken is de Renault Twingo Electric de betere auto, maar de Dacia Spring verslaat hem keihard op prijs. Bovendien heeft de nuchtere Roemeen een paar positieve uitschieters: hij heeft een grotere kofferbak, iets meer veiligheidssystemen en een grotere actieradius. Respect voor de Roemeen.

Om zelf de beste aankoopbeslissing te kunnen nemen, lees je de volledig test in Auto Review 4/2022.