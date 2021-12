Wat is er opvallend aan de Porsche Taycan GTS (2021)?

Dat hij een lange neus trekt naar de andere Taycan-varianten en als eerste door de grens van 500 kilometer actieradius breekt. De GTS heeft dezelfde 93,4 kWh-accu als de Taycan en Taycan 4S met Performance Battery Plus, maar komt op papier tussen de 20 en 40 kilometer verder op een volle lading. En dat is gek, want hij is een fractie krachtiger dan die twee en zou dus sneller zijn batterij moeten leegtrekken.

Het geheim zit hem in de efficiëntere aandrijflijnsoftware die debuteert in de Taycan GTS. Porsche rolt de programmatuur ook uit over de rest van het Taycan-gamma, maar kiest ervoor om die modellen niet opnieuw te homologeren. Hun huidige WLTP-score blijft dus staan, terwijl ze nu eigenlijk verder kunnen komen. Reken er dus op dat de instap-Taycan en Taycan 4S feitelijk een langere adem hebben dan de GTS, ook al vermelden de specs nog een bereik van respectievelijk 485 en 464 kilometer.



Wat is er goed aan de Porsche Taycan GTS?

Laten we voorop stellen: alle Taycan-modellen zijn uitstekend! Van de achterwielaangedreven basis-Taycan met 408 pk tot de krankzinnige Turbo S, die in 2,8 seconden naar 100 km/h flitst en daarbij gelijk je nek ontwricht. De introductie van de GTS lijkt voor Porsche dan ook een beetje een invuloefening te zijn. Zo heeft hij gewoon de twee elektromotoren van de Taycan Turbo, maar dan 82 pk in vermogen teruggeschroefd.

De Turbo komt tot maximaal 680 pk, de GTS houdt het bij 598 pk voor gezien. Beide hebben wel hetzelfde koppel van 850 Nm. Op de 100 km/h-sprint ontlopen de twee elkaar niet veel: 3,7 seconden tegenover 3,2 seconden. Voor de vorm is de begrenzer van de Turbo op 260 km/h afgesteld en die van de GTS op 250 km/h. Het is een ietwat kunstmatige manier van onderscheid aanbrengen tussen de twee.

Maar wat maakt de GTS nou een GTS? Want bij de Porsche 911 geeft de drielettercombinatie aan dat je de circuitvaardigste straatversie van de modelreeks hebt. En dus mochten we de Taycan uitlaten op een Mickey Mouse-baantje op het Spaanse eiland Mallorca, waar we konden voelen dat het stijvere onderstel van de GTS iets meer rolweerstand biedt. Ook waren we wederom verbaasd over de party trick van de elektro-Porsche: het - huub huub barbatruc - laten verdwijnen van zijn gewicht.

In een normale wereld zou de 2300 kilo (!) wegende Taycan een dweil moeten zijn op het circuit. Maar de Porsche-ingenieurs hebben kennelijk de toverstaf van Harry Potter geleend en de overtollige pondjes weg ge-expecto patronumt. Want zonder overdrijven kunnen we zeggen dat de GTS op het scherpst van de snede aanvoelt als een 1100 kilo lichte Lotus. Hij dartelt van links naar rechts, laat zich nooit van de wijs brengen en luistert meteen naar input via het stuurwiel.

De grip en de balans van de Taycan GTS zijn monumentaal. In de rijmodus Sport Plus laat de stabiliteitscontrole hier en daar wat glijwerk toe, maar ook als je de elektronische waakhond helemaal het zwijgen oplegt, kun je de achterkant makkelijk opvangen als die de voorkant voorbij wil. Porsche heeft zijn stekkersportwagen zo voorspelbaar gemaakt als het plot van een romantische comedy. En dat wil je: op de racebaan en op straat.

Nou moeten we toegeven dat we alleen de Taycan GTS Sport Turismo - de nieuwe stationwagonvariant - op de openbare weg hebben gereden. En van Porsche mogen we daar nog niet over schrijven, op straffe van een afranseling met een brezel. Dus de eerste rij-indruk van die auto heb je nog van ons tegoed. We kunnen echter alvast verklappen: de GTS is buiten het circuit al net zo sensationeel als erop.

Wat kan er beter aan de Porsche Taycan GTS?

Dit wordt spijkers op laag water zoeken terwijl we op alle slakken zout leggen, want de Taycan GTS is gewoon een fantastische (elektrische) auto. In de sedan houdt het qua hoofdruimte achterin niet over. En in alle Taycans moet je wennen aan de knoppen op de middenconsole. Het zijn geen fysieke toetsen, maar aanraakvlakken, die je niet kunt voelen en dus niet blindelings kunt bedienen. Verder zou je kunnen klagen over de hoge prijs van de GTS. Maar ja, een Porsche is nou eenmaal nooit goedkoop.

Wanneer komt de Porsche Taycan GTS en wat kost-ie?

Over de prijs gesproken: de Taycan GTS is er vanaf 136.300 euro voor de sedan en 137.300 euro voor de Sport Turismo. Daarmee is de sedan ongeveer 26.000 euro duurder dan de Taycan 4S en 20.000 'goedkoper' dan de Taycan Turbo. Van de Sport Turismo zijn nog geen andere uitvoeringen. Die volgen begin 2022.

Wat vind ikzelf van de Porsche Taycan GTS?

De Porsche Taycan GTS is geweldig. Punt! Maar ja, dat zijn de andere Taycan-varianten ook. En laten we eerlijk zijn: in Nederland sta je met je elektrische Porsche in de file of forens je met een vaartje van 100 km/h over geestdodende snelwegen. Dan is een 4S of zelfs basis-Taycan meer dan genoeg. Dat de GTS zijn mannetje staat op het Circuit Zandvoort is leuk om te vertellen aan de borreltafel, maar in de praktijk heb je daar weinig aan. Alleen kopen/leasen dus als je per se 598 elektro-pk's wilt hebben en niet ... tja ... 408, 530, 680 of 761 pk.