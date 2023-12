Geef je auto draadloos Apple CarPlay met de Buddi Play 2 (kortingscode)

Liever draadloos dan met een snoertje. Met de Buddi Play 2 Bluetooth Adapter in je auto, hoef je niet telkens je telefoon aan te sluiten met een kabeltje om Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken. Lees verder voor de kortingscode.

Dat elke auto ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto moet hebben, hoeven we jou niet uit te leggen. Je navigeert al via de Waze-app op je telefoon, je belt handsfree en babbelt met Siri. Maar het stomme usb-kabeltje dat je telkens moet inpluggen, ligt lelijk in de weg.

Met de Buddi Play 2 hoef je je telefoon niet elke keer bedraad aan te sluiten en geniet je evengoed zonder vertraging of haperingen van Apple CarPlay of Android Auto. De bluetooth adapter verbindt automatisch met je telefoon wanneer je instapt, na de eerste keer installeren.

Buddi Play 2 aansluiten

De Buddi Play 2 is geschikt voor auto's die een ingebouwd multimediasysteem hebben met bekabelde Apple CarPlay of Android Auto. Je ontvangt een usb-kabel zodat je de adapter kunt aansluiten in de auto. Dit kastje verzorgt de draadloze verbinding met je telefoon. Je kunt gemakkelijk switchen tussen Apple CarPlay en Android Auto.

Stappenplan voor installeren Buddi Play 2

Verbind de Buddi Play 2 met een usb-poort in de auto met de meegeleverde usb-kabel. Koppel de adapter via bluetooth met je telefoon. Daarna maakt de Buddi Play 2 automatisch verbinding. Gebruik Apple CarPlay of Android Auto zoals je gewend bent. Maar dan zonder zo’n hinderlijk snoer.

Buddi Play 2 kortingscode

Speciaal voor de lezers van Auto Review kunnen we 10% introductiekorting aanbieden in de maand december met de code 'AUTOREVIEW10'.



Gebruik onderstaande knop én kortingscode ‘AUTOREVIEW10’ om 10% introductiekorting te krijgen op de Buddi Play 2.



Bekijk de deal ---> 10 procent korting