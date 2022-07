Eerste auto kopen? Kies uit deze 5 tweedehands auto’s!

Je gaat je eerste auto kopen! Misschien wel voor je eerste 'echte' baan. Als autoliefhebber struin je dan direct Marktplaats.nl af. Om de kosten in de hand te houden, moet je dan allerlei verleidingen weerstaan. Maar ook dan blijven er genoeg aantrekkelijke opties over.

Hoe slim je ook bent, je eerste baan levert je vast geen directeurs salaris op. Op zich wel balen, want autorijden is nu eenmaal een dure hobby. Stel dat je dankzij alle bijbaantjes van de afgelopen jaren leuk hebt kunnen sparen. Dan kun je ervoor kiezen om voor weinig een barrel te kopen en voor de rest op vakantie te gaan, maar je kunt ook nog even doorsparen.

Wat is een goede prijs voor een eerste auto?

Voor 10.000 euro zijn genoeg fatsoenlijke auto’s te koop, waar je nog jaren plezier van kunt hebben. Maar staar je vooral niet blind op alleen de aanschafprijs. Als je aan het eind van de maand nog genoeg van je starterssalaris wilt overhouden om met je nieuwe aanwinst naar een festival te gaan of naar een jeugdvriend in Maastricht te rijden, moet je vooral de kosten ná aanschaf in de gaten houden. Let dus op de te verwachten uitgaven voor onder houd, brandstof, wegenbelasting en verzekering. Maar ook op de afschrijving – al lijkt dat nu nog een ver-van-je-bedshow.

Betrouwbare automerken

Om de kosten voor onderhoud binnen de perken te houden, is het slim om voor betrouwbaarheid te gaan. Niet alleen van de auto, maar ook van de verkopende partij. Bij onze zoektocht beperken we ons dan ook tot auto’s met minimaal een jaar apk en een aantoonbare onderhoudshistorie. Het liefst hebben we er ook garantie bij. En dan wel eentje die meer inhoudt dan mooie beloftes en een ferme handdruk.

Om ook na de garantieperiode gevrijwaard te blijven van hoge kosten, kies je een auto met een goede reputatie op het gebied van degelijkheid. Bij de Japanse merken zit je dan goed, maar daar hoef je je keus zeker niet toe te beperken. Vermijd wel auto’s met bekende problemen op het gebied van motor en versnellingsbak.

Eerste auto: hoe groter, hoe duurder

Veel jongeren dromen van een Volkswagen Golf, Audi A3 of Mercedes A-klasse. Fijne auto’s, maar met de eisen die wij stellen, zijn ze nauwelijks te vinden voor minder dan tien mille.

Bovendien is het slimmer om voor iets kleinere modellen te gaan. Die zijn lichter, en dus goedkoper in de wegenbelasting. Tevens zijn ze zuiniger én goedkoper te verzekeren. Ten slotte vergen kleinere auto’s meestal een lager onderhoudsbudget en schrijven ze minder hard af.

Een eerste auto die ook leuk is

Dan ligt het voor de hand dat we je in één van de geijkte A-segmenters gaan praten, maar dat doen we niet. Daarin rijdt je moeder immers al. Andere factoren die een positief effect hebben op de restwaarde, zijn een goede uitrusting, inclusief airco. En wat dacht je van een automaat? Die wordt steeds gewilder. Ja, óók onder jongeren! En last but not least: auto’s die nieuw in Nederland op kenteken zijn gezet, en dus een geverifieerde kilometer stand hebben (Nationale AutoPas), zijn populairder dan importauto’s.

Suzuki Swift 1.2 – 2013 - 86.759 km - € 9950

Toen wij deze Suzuki Swift als nieuwe auto testten, waren we lyrisch over de besturing. Op het testcircuit was hij zelfs de kleine bochtenkunstenaar uit Keulen – ook wel bekend als Ford Fiesta – te snel af. Remmen deed de Swift ook super en daarnaast deed-ie zijn best om lid te worden van geheelonthoudersvereniging de Blauwe Knoop, want drinken deed hij uiterst bescheiden. Terwijl-ie toch best jeugdig oogt.

Minder vonden we het blikkerige koetswerk en het vele harde plastic binnenin. Die lichte materialen werpen wel hun vruchten af bij het in toom houden van het gewicht, en dus de wegenbelasting. De vijfdeurs Swift weegt ongeveer evenveel als een A-segmenter, terwijl hij duidelijk groter is. Kortom, de ideale auto voor de enthousiast sturende starter die soms wél iemand op de achterbank vervoert. Check bij de proefrit wel of de versnellingsbak soepel schakelt, want die kampt soms met nukkige synchromeshes. Maar goed, daarom koop je een auto met garantie. Zoek een tweedehands Suzuki Swift op Marktplaats.nl.

+ Fijne stuurauto, compleet, zuinig en licht

- Cocktail van dun blik en broodtrommelplastic

Opel Adam 1.0 Turbo – 2015 - 123.503 km - € 9100

Ook heel populair onder jonge bestuurders: de Mini. Helaas is dat geliefde stijlicoon niet alleen duur in aanschaf, maar kunnen ook de garagerekeningen tegenvallen. Een geinig, betaalbaar alternatief is de Opel Adam. Hij staat op een ingekort Corsa-onderstel en dat merk je. Zowel in positieve als negatieve zin. Positief is dat de Adam zich bijna laat sturen als een kart, nadeel is dat-ie wat stugger is en nogal krap is vanbinnen. Voordeel daarvan is dat jij nooit de Bob hoeft te zijn als je met je vrienden de kroeg induikt; zij passen simpelweg niet achter in de Adam. Al zouden ze maar wat graag op het mooie zwarte leer willen zitten.

Behalve dat, biedt deze luxe Adam een fijne 90 pk sterke turbomotor, een manuele zesbak, cruisecontrol en klimaatregeling. Maar ook: stoel én stuurverwarming! De Opel Adam kon je in maar liefst 90.000 (!) verschillende varianten bestellen, dus als je deze witte niet leuk vindt, zijn er genoeg alternatieven te vinden.

+ Onderscheidend, stuurt goed, luxe uitrusting, garantie

- Krappe achterbank, mini-kofferbak

Honda Jazz 1.4 Hybrid – 2012 - 192.451 km - € 8750

Als jij bij de term ‘sportief’ eerder denkt aan mountainbiken, duiken of wildkamperen dan aan flitsende acceleratiecijfers en snel bochtenwerk, is de Honda Jazz jou op het lijf geschreven. Hij oogt niet spannend of dynamisch, maar biedt wel een ongekende binnenruimte. Door de achterover klappende achterbank rijd je een mountainbike via de achterportieren zó naar binnen. Maar ook aan een complete duik- of kampeeruitrusting biedt de Jazz volop plek.

Zijn hybride-aandrijflijn maakt een zeer laag verbruik mogelijk en de automatische transmissie neemt je de schakelarbeid uit handen. Lekker relaxed na een inspannende fietstocht! De klimaatregeling en het navigatiesysteem dragen eveneens bij aan een ontspannen rit. Dat de Jazz in Europa vooral populair is onder Britse boomers, daarvan moet je je niets van aantrekken. Ook niet van de hoge kilometerstand trouwens; de Jazz is degelijk en op dit exemplaar zit ook nog een jaar garantie. Op Marktplaats.nl staan ongeveer 50 exemplaren van de Honda Jazz - hybride en van na 2010.

+ Oerbetrouwbaar en zuinig ruimtewonder

- Je wint er niet de dynamiekprijs mee

Fiat 500 1.2 – 2016 - 113.898 km - € 8895

De Fiat 500 is de absolute tegenpool van de Honda Jazz. De kleine Italiaan koop je nadrukkelijk niet vanwege zijn ruimte of praktische eigenschappen, maar vooral vanwege zijn aansprekende uiterlijk. De 21ste eeuwse 500 is al vijftien jaar in productie, toch ziet hij er nog even jeugdig en knuffelig uit als altijd. Dat is goed voor de restwaarde. Dankzij de facelift van 2015 heeft deze gele Popstar een centraal geplaatst navigatiescherm en een DAB+-radio.

We hebben bewust een 500 met de viercilinder 1,2-liter motor voor je geselecteerd (vink op Marktplaats.nl 'Motorinhoud 1.1 - 1.3 liter' aan), want daarmee rijdt-ie veel relaxter dan met de tweecilinder TwinAirmotor. Verwacht echter geen flitsende prestaties. De zitpositie is erg hoog, desondanks voel je door de harde vering precies hoe het wegdek eraan toe is. Ondanks zijn knuffelige uiterlijk, steekt de 500 stevig in elkaar. Er zijn wel wat probleempjes bekend, maar die zijn meestal voor redelijke prijzen te verhelpen. Let wel op of de koppeling nog fris is.

+ Tijdloos en knuffelbaar uiterlijk, vrij degelijk

- Krap, geen sprinter, hard geveerd

Ford Fiesta 1.4 Automaat – 2011 - 93.442 km - € 8250

Geniet jij graag met volle teugen van een directe, gevoelige besturing, maar vind je handmatig schakelen iets van vroeger? Boek dan snel een proefrit in deze Ford Fiesta met automaat. Een scheurijzer is het met de turboloze 1.4 niet, maar omdat je zelf niet hoeft terug te schakelen voor een vlotte inhaal- of invoegactie, heb je dat niet zo in de gaten.

De Ford-ontwerpers dachten destijds modern te zijn door de middenconsole van de Fiesta te inspireren op een mobiele telefoon. Wisten zij veel dat de Nokia 6310 een stuk minder lang meeging dan de Fiesta? Als resultaat zit je nu tegen een rommelig dashboard met een miljard knoppen aan te kijken. Ach, na een weekje weet je niet beter. En de belangrijkste zaken zijn voorhanden: airco, navigatie en een geluidsinstallatie met AUX-aansluiting én een cd-speler (wat was dat ook alweer?). Betrouwbaar is de Fiesta ook, en gezien zijn lage kilometerstand heeft dit exemplaar vast nog veel zorgeloze kilometers voor zich.

+ Stuurt fijn, automaat, lage kilometerstand

- Beetje traag, niet echt zuinig, rommelig dashboard

