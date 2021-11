Porsche 911 Safari: Zou er echt een offroadversie van de 911 komen?

Voor wie niet weet wat een Porsche 911 Safari is … Eind jaren zeventig besloot Porsche mee te doen aan de East African Safari Rally. Daarvoor gebruikte het merk een opgehoogde 911 met vierwielaandrijving en allerlei verstevigingen aan het chassis en de carrosserie: de Porsche 911 SC Safari. Later - in de jaren tachtig - deed Porsche ook een mee aan de Dakar Rally, eerst met de Porsche 953 en later met de Porsche 959.

Porsche 911 met grotere grondspeling

Onze spionagefotograaf snapte deze Porsche 911 bij de Nürburgring. Zoals je kunt zien, heeft de sportcoupé een duidelijk grotere grondspeling dan normaal. Bovendien zijn de wielkasten iets verder uitgebouwd, met een extra randje aan de buitenkant. Al zie je dat bij meer testprototypes. Ze zijn bedoeld om de toleranties in de wielkasten aan te geven.

Porsche 992-facelift met hybride-aandrijving

Er gaan al een tijdje geruchten rond over een aankomende Porsche 911 Safari. Misschien dat het model verschijnt als de huidige 992-generatie van de 911 een facelift krijgt. Zeker is in ieder geval dat de geüpdatete 992 voor het eerst in de geschiedenis van de Porsche 911 een (mild) hybride-aandrijflijn zal krijgen.

Singer All-terrain Competition Study

Om terug te komen op de Porsche 911 Safari; de tuners Ruf en Gemballa komen binnenkort (onafhankelijk van elkaar) met de Rodeo en Avalanche 4x4. Begin dit jaar onthulde de Amerikaanse carrosseriebouwer Singer bovendien de All-terrain Competition Study. Een trouwe klant van het bedrijf wilde een moderne versie van de 911 SC Safari en 953. Singer bouwde er twee.