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Een garagevloer houdt natte banden, oliedruppels en dagelijks in- en uitrijden het best vol als de afwerking past bij het gebruik én goed hecht aan het beton. Een coating kan volstaan voor gewoon parkeren; bij sleutelen, zwaar gereedschap of veel belasting kan een dikkere vloer zinvol zijn. Controleer altijd apart de weerstand tegen olie en warme banden.

Wat nemen banden en een gebruikte auto mee naar binnen?

Na een rit in de regen laat je auto water, zand en soms strooizout achter. Het profiel van de banden voert dat vuil rechtstreeks de garage in. Op kaal beton blijven vocht en oliedruppels makkelijker in het oppervlak trekken. Een gesloten afwerking maakt schoonmaken eenvoudiger, maar voorkomt niet dat natte banden de vloer glad kunnen maken. Vraag daarom ook naar de stroefheid van de gekozen afwerking.

Een olievlek is bovendien een andere proef dan een warme band. Sommige afwerkingen verdragen motorolie, maar krijgen toch bandenafdrukken of laten plaatselijk los waar je auto telkens op dezelfde plek staat. Of je nu een cupra auto of een oudere gezinswagen parkeert: kijk in de productspecificaties afzonderlijk naar chemische bestendigheid en geschiktheid voor autobanden. Ruim gemorste vloeistof op, ook als de vloer die volgens de fabrikant verdraagt.

Wanneer volstaat een coating voor dagelijks parkeren?

Gebruik je de garage vooral als parkeerplaats en berging? Dan kan een coating op bestaand beton een logische keuze zijn. Zo'n laag is dunner dan een meerlaags opgebouwde gietvloer. Ze sluit het oppervlak af en maakt modder of een verse druppel vloeistof makkelijker weg te vegen. De coating maakt een hobbelige betonvloer echter niet vanzelf vlak; putjes en scheuren blijven aandacht vragen.

Voor een coatingvloer specialist begint de beoordeling daarom bij het beton, niet bij de kleurstaal. Controleer of het oppervlak stevig is en laat vaststellen hoe de vloer omgaat met vocht. Staat je auto vrijwel elke dag op dezelfde plek? Vraag dan expliciet of het gekozen product geschikt is voor warme banden en hoe lang je na het aanbrengen moet wachten voordat je weer binnenrijdt.

Wanneer vraagt sleutelen om een dikkere vloer?

Wie regelmatig wielen wisselt of een gereedschapswagen verplaatst, vraagt meer van de vloer dan iemand die alleen parkeert. Een vallende dop of een zware krik belast kleine plekken stevig. Een dikker, meerlaags vloersysteem kan dan passen, mits de gekozen opbouw geschikt is voor die belasting. De term gietvloeren specialist zegt op zichzelf niets over weerstand tegen krikken, olie of banden: vraag naar de eigenschappen van het concrete systeem.

Let ook op wat je onder een krik zet. Een stevige beschermplaat verdeelt de druk over een groter oppervlak en helpt beschadigingen te voorkomen, ook op een dikkere vloer. Controleer daarnaast of de afwerking de schoonmaakmiddelen verdraagt die je zelf gebruikt. Een vloer die prima tegen een enkele oliedruppel kan, hoeft niet tegen elk oplosmiddel bestand te zijn.

Waarom begint een nette garagevloer bij het beton?

Zelfs een geschikte afwerking laat los als olie of vet de hechting verstoort. Het beton moet schoon, droog en voldoende stevig zijn. Oude verfresten, scheuren en vochtplekken vragen eerst aandacht. Laat bij twijfel de ondergrond controleren voordat je een systeem kiest; een nieuwe laag verbergt de oorzaak van vochtproblemen niet.

Gietvloer leggen vraagt ook om een planning voor de auto. De benodigde uithardingstijd verschilt per product en per laag. Zet de auto pas terug wanneer de verwerkingsvoorschriften autorijden toestaan, niet zodra de vloer droog aanvoelt. Te vroeg parkeren kan sporen of beschadigingen veroorzaken.

Kijk dus eerst naar je eigen garagegebruik: alleen parkeren, of ook sleutelen en gereedschap verplaatsen? Controleer daarna de staat van het beton, de geschiktheid voor olie én warme banden en de wachttijd voor je weer binnenrijdt. Zo kies je een vloer die past bij wat jouw auto er dagelijks mee doet.