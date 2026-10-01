Een occasion kopen: zo kijkt een verzekeraar naar je volgende auto

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Wie een tweedehands auto zoekt, let op de kilometerstand, het onderhoudsboekje, roest en de staat van de banden. Minder vaak kijken kopers vooraf naar wat de auto gaat kosten om te verzekeren. Dat is jammer, want twee occasions met dezelfde vraagprijs kunnen in premie honderden euro's per jaar uiteenlopen. Verzekeraars beoordelen een auto op een reeks kenmerken die bij de aankoop niet altijd in het oog springen.

Dit zijn de factoren die het meest meewegen, en wat je er als koper mee doet.

Leeftijd en dagwaarde bepalen je dekking

De leeftijd van een occasion bepaalt vooral welke dekking zinvol is. Bij een auto van twee of drie jaar oud ligt de dagwaarde nog hoog en is een allrisk-verzekering vaak de moeite waard. Bij een auto van tien jaar of ouder vergoedt een allrisk-polis bij total loss alleen de lage dagwaarde, terwijl de premie relatief hoog blijft. Voor die groep volstaat meestal WA of beperkt casco.

Houd er rekening mee dat verzekeraars de dagwaarde op hun eigen manier berekenen. Voor populaire modellen met een stabiele restwaarde pakt dat gunstiger uit dan voor modellen die snel afschrijven.

Het type auto weegt zwaarder dan de prijs

Verzekeraars kijken naar schadestatistieken per merk en model. Sportieve uitvoeringen, auto's met veel vermogen en modellen die vaak gestolen worden, krijgen een hogere premie, ook als de aanschafprijs laag is. Een oudere hot hatch kan daardoor duurder te verzekeren zijn dan een jongere, rustigere gezinsauto.

Reken vooraf met het kenteken

Omdat die verschillen moeilijk in te schatten zijn, kun je voor elke auto die je serieus overweegt het beste eerst je autoverzekering berekenen op basis van het kenteken. Veel verkopers vermelden het kenteken in de advertentie, zodat je dat al voor de bezichtiging kunt doen. Zo weet je bij de onderhandeling precies wat de auto je naast de koopprijs per jaar kost.

Import-occasions vragen extra aandacht

Een deel van de occasions in Nederland is geïmporteerd uit bijvoorbeeld Duitsland of België. Dat is op zich geen probleem, maar het vraagt wel extra controle. Kijk of de auto volgens de RDW correct is geregistreerd en of de kilometerstand logisch verloopt. Bij geïmporteerde auto's is de kilometerhistorie in de NAP-registratie soms onvolledig, omdat eerdere standen in het buitenland zijn vastgelegd.

Verzekeraars vragen bij het afsluiten vaak naar de cataloguswaarde en de uitvoering. Bij importauto's met een afwijkende uitrusting kan dat voor verwarring zorgen. Houd de aankoopdocumenten en een specificatie van de opties bij de hand.

Aanpassingen en accessoires melden

Een verlaagde vering, andere velgen, een aangepaste uitlaat of een softwarematige vermogensverhoging: veel occasions zijn door een vorige eigenaar aangepast. Verzekeraars willen dat weten, omdat het risico en de reparatiekosten erdoor veranderen. Meld je een aanpassing niet, dan kan dat bij schade gevolgen hebben voor de uitkering. Vraag de verkoper daarom expliciet wat er aan de auto is veranderd ten opzichte van de fabrieksuitvoering.

Je schadevrije jaren gaan met je mee

Schadevrije jaren horen bij de bestuurder, niet bij de auto. Stap je over op een andere auto, dan neem je ze gewoon mee naar de nieuwe polis. Dat maakt het aankoopmoment ook een natuurlijk moment om van verzekeraar te wisselen. Voor de koop kun je je autoverzekering vergelijken bij meerdere aanbieders en direct de polis kiezen die past bij de nieuwe situatie, in plaats van de oude polis automatisch om te zetten.

Let bij het overstappen op de opzegtermijn van je huidige verzekering. Bij verkoop of overschrijving van je oude auto eindigt de polis voor dat voertuig in de regel, maar de voorwaarden verschillen per verzekeraar.

Tips voor je volgende occasion