Ouders opgelet: deze twee bekende autostoeltjes zijn levensgevaarlijk

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Je kiest een autostoeltje om maar één reden: je kind moet veilig zitten, óók als het misgaat. Juist daarin schieten twee stoeltjes van bekende merken ernstig tekort, blijkt uit een nieuwe crashtest.

De ANWB en de Consumentenbond testen twee keer per jaar samen met onder meer de Duitse ADAC en Stiftung Warentest nieuwe autostoeltjes. Die tests zijn strenger dan de wettelijke eisen, die elk stoeltje in de winkel haalt. De complete uitslag volgt eind oktober, maar bij twee stoeltjes ging het bij een frontale botsing zo ernstig mis dat de testers nu al alarm slaan.

De Britax Römer Baby-Sade Pro (links) en Axkid Minikid Core (rechts)

Gesp schoot open

Het eerste stoeltje is de Britax Römer Baby-Safe Pro, een babyzitje dat veel winkels verkopen in combinatie met de Vario Base 5Z, een basis met Isofix-bevestiging. Met het zitje op die basis in de liggende stand, schoot bij de botsproef de gesp van de gordels open en werd de testbabypop uit het zitje geslingerd. In de rechtopstaande stand op dezelfde basis ging het wel goed. Hetzelfde gold wanneer het zitje met de gewone autogordel was vastgezet, zonder basis.

Heb je deze combinatie, dan kun je het zitje dus gewoon blijven gebruiken, maar bevestig het op de Vario Base 5Z alleen rechtop, of zet het vast met de autogordel. Britax onderzoekt de oorzaak en laat later weten of er een reparatie of omruilactie komt.

Axkid roept stoeltje terug

Bij het tweede stoeltje is het advies strenger. Bij de Axkid Minikid Core, een stoeltje dat achterstevoren in de auto staat, gaf de steunpoot het tijdens de botsing op. Daarnaast scheurde in de liggende stand de gesp uit de zitschaal. De krachten op de testpop waren zo groot dat de testers een groot risico op ernstig letsel zien.

Axkid is inmiddels met de verkoop gestopt en roept het stoeltje terug. Eigenaren kunnen het gratis omruilen voor een ander Axkid-stoeltje. Het advies van de testers: gebruik de Minikid Core niet meer en neem contact op met Axkid. Welke stoeltjes het in de test wél goed doen, wordt eind oktober bekend.