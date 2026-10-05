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Bij het afsluiten van een autoverzekering kom je al snel dezelfde vraag tegen: kies je voor WA, beperkt casco of all risk? Het antwoord hangt sterk af van het type auto dat je hebt, en dan vooral van het bouwjaar en de dagwaarde. Een gloednieuwe auto vraagt om een andere afweging dan een auto van tien jaar oud. In dit artikel lees je wat de verschillende dekkingen precies inhouden en welke keuze logisch is bij welke leeftijd van je voertuig.

De verschillen tussen WA, beperkt casco en all risk

WA: de wettelijk verplichte basis

In Nederland ben je verplicht om minimaal een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) af te sluiten. Deze dekking vergoedt alleen schade die jij met je auto aan anderen of aan andermans eigendommen toebrengt. Schade aan je eigen auto valt hier dus buiten.

WA beperkt casco (WA+): bescherming tegen specifieke risico's

Een stap uitgebreider is de WA beperkt casco, ook wel WA+ genoemd. Deze dekking vergoedt naast schade aan anderen ook schade aan je eigen auto, maar dan alleen bij een aantal specifieke oorzaken, zoals diefstal, brand, storm of een aanrijding met een dier. Schade die je zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld door een eenzijdig ongeluk, valt hier niet onder.

All risk: uitgebreid, maar niet onbeperkt

De meest uitgebreide optie is de WA volledig casco, in de volksmond vaak all risk genoemd. Deze dekt alles wat beperkt casco ook dekt, aangevuld met schade aan je eigen auto door eigen schuld en vandalisme.

De naam all risk suggereert dat werkelijk alles gedekt is, maar dat is niet helemaal zo: schade door opzet of door rijden onder invloed valt er bijvoorbeeld buiten, en ook als je de auto gebruikt voor iets dat niet op je polis staat, zoals commercieel transport, kan een verzekeraar een claim weigeren. Het is dus verstandig om altijd de polisvoorwaarden te checken, want de exacte uitsluitingen en dekking van een all-risk autoverzekering kunnen per verzekeraar verschillen.

Dekking per bouwjaar: wat past wanneer

Als vuistregel geldt: hoe nieuwer en waardevoller je auto, hoe meer een uitgebreidere dekking loont.

Jonge auto's (tot circa 5 jaar oud)

Bij een nieuwe of relatief jonge auto is de dagwaarde nog hoog, en de kosten van reparatie of vervanging bij schade, diefstal of total loss zijn dat dus ook. Een all risk-dekking is in deze fase vaak de logische keuze, omdat je bij een fikse tegenvaller niet met een groot financieel gat blijft zitten.

Auto's tussen de 5 en 10 jaar oud

Naarmate een auto ouder wordt, daalt de dagwaarde, en daarmee ook het bedrag dat een verzekeraar bij schade uitkeert. In deze leeftijdscategorie wordt de afweging lastiger: de premie voor all risk weegt steeds minder op tegen de uitkering die je bij schade zou krijgen. Veel eigenaren van auto's van deze leeftijd stappen daarom over op WA beperkt casco, waarmee je nog steeds beschermd bent tegen de grootste risico's zoals diefstal en brand, maar niet meer betaalt voor een dekking die relatief weinig oplevert.

Auto's ouder dan 10 jaar

Bij auto's ouder dan tien jaar, en al helemaal bij een dagwaarde van een paar duizend euro of minder, is een kale WA-verzekering voor veel mensen de meest logische keuze. De premie van een uitgebreidere dekking staat dan vaak niet meer in verhouding tot wat je bij schade daadwerkelijk uitgekeerd krijgt.

Extra dingen om rekening mee te houden

Het bouwjaar en de dagwaarde zijn een goed uitgangspunt, maar zeker niet de enige factoren die meespelen bij het kiezen van je autoverzekering. Ook je persoonlijke situatie en rijgedrag spelen mee.

Rijgedrag en onderhoud

Rijd je veel kilometers per jaar, dan loop je een groter risico op schade, wat een uitgebreidere dekking aantrekkelijker maakt, ook bij een wat oudere auto. Hetzelfde geldt als je auto vaker heeft stilgestaan met pech of als het onderhoud wat te wensen overliet: een voertuig met een minder solide onderhoudsgeschiedenis vraagt soms om extra zekerheid.

Woonplaats, financiën en persoonlijke voorkeur

Je woonplaats kan eveneens meewegen. In gebieden met een hoger risico op diefstal of vandalisme kan een beperkt casco- of all risk-dekking net dat stukje extra gemoedsrust geven, ook als de dagwaarde van de auto niet heel hoog meer is. Daarnaast speelt je financiële situatie een rol: kun je een onverwachte reparatie- of vervangingsrekening makkelijk zelf dragen, of geeft een uitgebreidere verzekering juist rust? En natuurlijk telt persoonlijke voorkeur mee. Sommige mensen kiezen bewust voor extra dekking, simpelweg omdat ze niet willen piekeren over een eventuele schadeclaim, ook als dat op papier niet de meest voordelige keuze is.

Uiteindelijk is er dus geen dekking die voor iedereen de juiste is. Het is een combinatie van het bouwjaar, de dagwaarde, je rijgedrag en je eigen risicobereidheid die bepaalt welke verzekeringsvorm het beste bij jouw situatie past.