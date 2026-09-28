9 tips om zuiniger te rijden zonder je rijstijl aan te passen

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Ja, de brandstofprijzen zijn hoog. Maar jij hebt vast geen zin om voortdurend op de toerenteller te letten of op de snelweg achter een vrachtwagen blijven plakken. Voor deze 9 tips hoef je je rijstijl niet aan te passen.

1. Controleer je bandenspanning

Een zachte band rolt minder makkelijk en kost daardoor extra brandstof. Controleer de spanning minstens elke twee maanden, bijvoorbeeld als je toch gaat tanken. De juiste waarde staat vaak op een sticker in de deurstijl of bij het tankklepje.

2. Kijk eens in je kofferbak

Die krat boeken die je nog moet wegbrengen? Ligt die zware gereedschapskist er nog, of rijden de sneeuwkettingen maanden na de wintersport mee? Haal spullen die je niet nodig hebt eruit. Minder gewicht betekent minder brandstofverbruik.

3. Haal de dakdragers eraf

Lege dakdragers lijken onschuldig, maar zorgen voor extra luchtweerstand. Hetzelfde geldt voor een dakkoffer die na de vakantie blijft zitten. Berg ze op zodra je ze niet meer gebruikt.

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4. Zet de airco niet ijskoud

Op een hete dag (zelfs eind september kan het nog gebeuren) is verkoeling fijn, maar de laagste temperatuur kiezen hoeft meestal niet. Is de auto erg warm geworden? Laat eerst de hete lucht ontsnappen door het raam open te zetten. Daarna heeft de airco minder werk.

5. Tank bij goedkopere stations

Je verbruik blijft gelijk, maar je bespaart wel direct geld. Onbemande pompen en stations langs provinciale wegen zijn vaak goedkoper dan die langs de snelweg.

5. Plan je route slim

Vermijd waar mogelijk files en de spits en combineer alle boodschappen in één rit. Een koude motor verbruikt namelijk meer, dus één langere rit is zuiniger dan drie korte.



6. Gebruik de eco-stand

Heeft je auto een knop of instelling met ‘eco’ erop? Die kan systemen zoals de airco en verwarming zuiniger laten werken. Je hoeft er verder geen bijzondere handelingen voor te leren.

7. Negeer het waarschuwingslampje niet

Brandt het motorstoringslampje op je dashboard? Laat de garage uitzoeken wat er mis is, ook als de auto nog normaal lijkt te rijden. Een kapotte sensor kan bijvoorbeeld de brandstofinspuiting ontregelen. Daardoor kan je auto meer verbruiken. Laat je beurten bovendien netjes uitvoeren. Verse olie, een schoon luchtfilter en goed werkende bougies zorgen dat de motor efficiënt draait.

8. Schakel onnodige stroomverbruikers uit

Stoelverwarming, achterruitverwarming en dergelijke vragen energie van de dynamo en dus indirect brandstof.

9. Kies bij nieuwe banden voor een zuinig label

Op het Europese bandenlabel staat de rolweerstand aangegeven (A is het zuinigst). Het scheelt vaak een paar procent.