Deze stad wil kunstmatig geluid elektrische auto's verbieden

Nieuws

EV's maken bijna geen herrie, maar veel autofabrikanten geven hun elektrische auto's voor 'een stukje beleving' toch een kunstmatig geluid. In Hamburg zijn ze daar helemaal klaar mee.

Een van de eigenschappen van elektrische auto’s is dat ze zo stil zijn. Je hoort de zoemende motor nauwelijks. Op de Meent in Rotterdam kun je nog zo hard rijden, je EV legt het altijd af tegen de geweldsorgie van een Lamborghini-V8 of een V12 van Ferrari.

Steeds meer fabrikanten voorzien hun elektrische modellen daarom van kunstmatige rijgeluiden, zodat de beleving spannender wordt. Soms zijn dat geluiden die krachtige verbrandingsmotoren na-apen. Maar een merk als BMW liet meestercomponist Hans Zimmer speciale nepgeluiden ontwerpen.

De Duitse stad Hamburg wil optreden tegen deze kunstmatige fratsen. De SPD en de Groenen (het Duitse Pro) willen dat onnatuurlijk motorgeluid van elektrische auto’s boven een bepaalde snelheid in heel Duitsland wordt verboden. Het zorgt voor een toename van de geluidsoverlast in plaats van een vermindering, zeggen de partijen.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

EV moet verplicht geluid maken

Zo’n geluid is op lage snelheiden juist wettelijk verplicht in de hele EU. Sinds juli 2021 moeten nieuw geregistreerde elektrische auto’s als ze langzaam rijden een kunstmatig geluid produceren. Hierdoor kunnen vooral voetgangers en fietsers de fluisterstille voertuigen toch op tijd horen.

Hier willen de Hamburgers niets aan veranderen. Het gaat de politici om aanvullende geluiden die boven de lage snelheden worden geproduceerd en niets met veiligheid te maken hebben. Het rolgeluid van de banden zou voldoende moeten zijn om een elektrische auto op tijd auto aan te horen komen. Hamburg kan zo’n verbod echter niet zomaar invoeren. Dat wordt op een hoger niveau beslist in de Duitse deelstaat. De uitkomst is nog ongewis.