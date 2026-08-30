Waarom maakt je auto nog geluid nadat je hem hebt uitgezet?

Nieuws

Je parkeert je auto, zet de motor uit en loopt weg. Dan hoor je ineens: tik, tik, tik. Of een blazend geluid onder de motorkap. Soms komt er zelfs uren later ineens een zacht gezoem uit je geparkeerde auto. Moet je gewoon doorlopen of de garage bellen?

Waarom tikt mijn auto na het uitzetten?

Het bekendste geluid is waarschijnlijk ook het makkelijkst te verklaren. Tijdens het rijden worden de motor en vooral het uitlaatsysteem zeer heet. Onderdelen als het uitlaatspruitstuk, de katalysator, hitteschilden en uitlaatpijpen zetten daardoor een beetje uit. Zodra je de motor afzet, beginnen ze weer af te koelen en te krimpen. Die beweging kan het bekende metalige tik-tik-tik veroorzaken.

Hoe warmer het uitlaatsysteem is geworden, hoe duidelijker het geluid meestal is. Na een lange snelwegrit, stevig accelereren, het trekken van een aanhanger of op een warme dag kan het daarom extra goed hoorbaar zijn. Zolang het getik geleidelijk minder wordt en uiteindelijk verdwijnt, is er doorgaans niets om je zorgen over te maken.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Waarom blijft de ventilator draaien?

Ook een koelventilator die na het uitschakelen blijft zoemen, hoeft geen probleem te zijn. Moderne auto's hebben elektrische koelventilatoren die ook kunnen werken als de motor uitstaat. Is de temperatuur na het parkeren nog hoog, dan kan de ventilator blijven draaien om warmte af te voeren. Dat kan enkele minuten duren en is vooral na een zware of lange rit heel normaal.

Blijft de ventilator echter opvallend lang draaien of schakelt hij helemaal niet uit, dan kan er wel iets mis zijn. Een defect relais, een verkeerde temperatuurmeting, een probleem in het koelsysteem of een elektrisch defect kan ervoor zorgen dat de ventilator actief blijft. Uiteindelijk kan daardoor zelfs de accu leeglopen. En nog een belangrijke waarschuwing: steek je handen nooit zomaar onder de motorkap omdat de motor uitstaat. Een elektrische koelventilator kan onverwacht aanslaan.

Je auto kan zichzelf uren later controleren

Het vreemdste verschijnsel is misschien wel een auto die uren na het parkeren ineens geluid maakt. Ook daar kan een logische verklaring voor zijn. Het EVAP-systeem voorkomt dat benzinedampen uit de brandstoftank in de atmosfeer terechtkomen. Sommige auto's voeren enkele uren na het uitschakelen automatisch een druk- of vacuümtest uit om te controleren of het systeem lekvrij is.

Daarbij kunnen pompen, kleppen en elektromagnetische ventielen worden geactiveerd. Toyota vermeldt in verschillende instructieboeken zelfs dat je ongeveer vijf uur na het uitzetten een geluid onder de auto kunt horen. Dat is volgens Toyota geen teken van een defect, maar het gevolg van de controle op lekkage van brandstofdampen.

Klikken achter het dashboard

Hoor je na het uitschakelen een paar klikjes achter het dashboard? Dan kan de klimaatregeling de oorzaak zijn. Moderne aircosystemen gebruiken kleine elektromotoren om kleppen te bedienen die bepalen waar de lucht naartoe geblazen wordt en hoe warm of koud die is. Na het uitschakelen kunnen deze motortjes de kleppen nog verplaatsen of opnieuw positioneren. Een paar zachte klikjes zijn normaal. Een luid en steeds terugkerend klik-klik-klik kan daarentegen wijzen op beschadigde tandwielen in zo'n actuator.

Wanneer moet je wél naar de garage?

Een paar tikken die langzaam verdwijnen of een koelventilator die enkele minuten draait, zijn meestal geen reden tot paniek. Wordt het geluid plotseling veel harder of hoor je daarnaast een ratelend of schurend geluid? Let dan ook op waarschuwingslampjes, oververhitting, stoom, lekkende koelvloeistof, rook, een sterke brandstof- of brandlucht of een accu die steeds leegraakt.

