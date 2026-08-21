Tanken in Europa: maar één land duurder dan Nederland, hier kun je wél goedkoop tanken

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Nederland is een van de duurste landen in Europa als het gaat om benzine tanken. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat slechts één land duurder is, terwijl er dichtbij huis wel degelijk voordeliger te tanken valt.

De cijfers zijn afkomstig van de Duitse automobielclub AvD. Uit de vergelijking van dertig Europese landen blijkt dat Nederlandse automobilisten voor benzine gemiddeld 2,29 euro per liter betalen, ruim boven het Europese gemiddelde.

Alleen Denemarken is duurder

Van alle dertig onderzochte landen is er maar één land waar benzine duurder is dan in Nederland: Denemarken, met 2,32 euro per liter. Buurland Duitsland zit met 2,14 euro per liter juist een stuk lager, al is het niet meer zo'n tankparadijs als dat het ooit is geweest.

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Land Benzine Diesel Denemarken 2,32 € 2,14 € Nederland 2,29 € 2,32 € Finland 2,17 € 2,33 € Duitsland 2,14 € 2,15 € Zwitserland 2,06 € 2,32 € Frankrijk 2,01 € 2,17 € Italië 1,99 € 1,90 € Noorwegen 1,99 € 1,95 € Griekenland 1,98 € 1,99 € Groot-Brittannië 1,90 € 2,13 € Portugal 1,90 € 1,98 € Ierland 1,84 € 1,75 € België 1,81 € 2,16 € Letland 1,80 € 1,90 € Roemenië 1,79 € 2,01 € Litouwen 1,76 € 2,00 € Estland 1,72 € 1,83 € Oostenrijk 1,72 € 1,97 € Polen 1,70 € 1,86 € Slowakije 1,70 € 1,83 € Spanje 1,70 € 1,82 € Tsjechië 1,70 € 1,81 € Kroatië 1,69 € 1,90 € Luxemburg 1,62 € 1,80 € Slovenië 1,62 € 1,88 € Cyprus 1,59 € 1,78 € Hongarije 1,58 € 1,81 € Bulgarije 1,53 € 1,74 € Malta 1,34 € 1,21 € Zweden 1,31 € 1,68 €

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Hier tank je wel voordelig

Toch kun je veel goedkoper tanken als je de grens over rijdt. Dan hebben we het wel over de grens in het zuiden, want in België kost een liter benzine gemiddeld 1,81 euro, bijna vijftig cent minder dan in Nederland. Dat maakt een tripje naar België al snel lonend voor grensbewoners.

Ook verderop in Europa is tanken een stuk goedkoper. Zweden is met 1,31 euro per liter het voordeligst van alle dertig landen, gevolgd door Malta met 1,34 euro. Bulgarije en Hongarije zitten met 1,53 en 1,58 euro per liter ook flink onder de Nederlandse prijs, al liggen die landen niet voor de hand als tankstop onderweg. Luxemburg is dat wel: met 1,62 euro per liter is het, net als België, een populaire tankland voor Nederlandse automobilisten.

En hoe zit het met diesel?

Bij diesel geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Nederland betaalt daarvoor gemiddeld 2,32 euro per liter, evenveel als Zwitserland. Alleen Finland is met 2,33 euro per liter nog iets duurder.

