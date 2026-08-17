Nieuwe regels kunnen klassiekers en youngtimers van de weg drukken

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Nederlandse eigenaren van oude auto's verkeren door de steeds veranderende belasting- en milieuregels in voortdurende onzekerheid. Laten we hopen dat de regering geen voorbeeld neemt aan Britse overheidsplannen op milieugebied, want die kon weleens voor kaalslag gaan zorgen.

Het Britse Ministerie van Verkeer en Waterstaat werkt aan strengere regels voor de uitstoot van auto's die al op de weg rijden, zo lezen we bij het Britse Newspress.

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Het uitgangspunt klinkt logisch: auto's moeten ook na jaren gebruik blijven voldoen aan de emissienormen waaraan ze oorspronkelijk voldeden. De overheid wil vooral slecht onderhoud, geknoei met emissiesystemen en het bewust verwijderen van bijvoorbeeld roetfilters aanpakken. Op overtreding zouden flinke boetes komen te staan.

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Stap verder dan fijnstoftoeslag

Op zich is daar wel iets voor te zeggen. In Nederland kennen we immers ook de fijnstoftoeslag voor roetfilterloze diesels. Maar als je die betaalt, mag je wel gewoon doorrijden. Maar in de Britse situatie zou je bij elke keer dat je wordt betrapt, opnieuw een bekeuring kunnen krijgen.

De voorgestelde regels hebben betrekking op allerlei systemen die de emissies in de hand moeten houden. Bij de jongste youngtimers gaat dat met name over partikelfilters en EGR-systemen. Deze systemen waren storingsgevoelig en konden dure reparaties met zich meebrengen. Vandaar dat veel eigenaren ervoor kozen om ze te (laten) verwijderen of uitprogrammeren. Maar de Britse regelgeving gaat een stukje verder.

Dreiging voor auto's uit jaren 80 en 90

Wordt zo'n systeem verwijderd of aangepast, dan kan dat volgens de plannen als illegaal worden beschouwd. En daar begint het probleem voor auto's uit de jaren 80 en 90. En ook modellen uit de zero's lopen groot risico.

Auto's uit deze jaren groeien nu uit tot geliefde klassiekers en youngtimers, maar beschikken vaak al over behoorlijk ingewikkelde emissietechniek. Denk aan lambdasondes, katalysatoren en vroege motormanagementsystemen.

In Nederland moeten met katalysator geleverde auto's vanaf 1993 deze nog steeds hebben, maar of die wel of niet origineel is, speelt geen rol. Bij auto's van voor 1993 mag de kat ook gedemonteerd worden.

Geen onderdelen meer

Die onderdelen blijven alleen niet eeuwig leverbaar. Fabrikanten zijn niet verplicht ze onbeperkt te produceren. En wanneer zowel het originele onderdeel als een goedgekeurd alternatief ontbreekt, kan een eigenaar volgens verzekeraar Footman James in een juridisch niemandsland belanden: de auto moet wettelijk worden gerepareerd, maar er bestaat geen toegestane manier meer om dat te doen.

In het uiterste geval rest dan de keuze tussen een verder prima auto afdanken of hem repareren op een manier die volgens de nieuwe regels niet is toegestaan.

'Pak fraude aan, niet liefhebbers'

Footman James pleit daarom voor een uitzondering voor historische auto's, klassiekers en youngtimers. Als de eigenaar zijn auto aantoonbaar netjes onderhoudt, maar een voorgeschreven reparatie niet meer mogelijk of economisch onhaalbaar is, zou deze dispensatie moeten krijgen.

"De overheid heeft gelijk dat ze doelbewuste emissiefraude wil aanpakken, maar daarmee mogen mensen die mobiel erfgoed bewaren niet worden gestraft", zegt Footman James-directeur Sam Smith. De verzekeraar roept eigenaren, autoclubs, restaurateurs en klassiekerspecialisten op om in actie te komen. Zij zouden kunnen pleiten voor een duidelijke uitzondering als goedgekeurde emissieonderdelen niet langer verkrijgbaar zijn.