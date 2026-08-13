Roep om hogere maximumsnelheid in Nederland wordt steeds groter

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Al jaren morren Nederlandse automobilisten over de maximumsnelheid van 100 km/h overdag. Uit een reeks recente onderzoeken blijkt die onvrede allang niet meer marginaal te zijn.

Die snelheidsverlaging werd in 2020 ingevoerd vanwege de stikstofcrisis. Het kabinet beloofde in het regeerakkoord de maximumsnelheid 'waar mogelijk' terug te brengen naar 130 kilometer per uur, maar in de praktijk stelt dat tot nu toe weinig voor. Sinds april 2025 geldt die limiet nog maar op drie trajecten: de A6 tussen Lelystad en de Ketelbrug, de A7 over de Afsluitdijk en de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens. Samen goed voor nog geen 80 kilometer snelweg, op een netwerk van duizenden kilometers.

Steeds meer voorstanders

Terwijl de politiek voorzichtig te werk gaat, groeit het draagvlak onder automobilisten wel merkbaar. Het CBS onderzocht in 2021 hoe Nederlanders tegen de nieuwe maximumsnelheid aankenen. 15 procent wilde terug naar 130 km/h. Een veel grotere groep, 52 procent, vond de limiet van 100 kilometer per uur sowieso te laag, zonder specifiek voor 130 te kiezen.

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Sindsdien kwamen uit andere onderzoeken nog hogere percentages. Hart van Nederland peilde in maart 2024 onder bijna 2.900 respondenten dat 33 procent terug wilde naar 130 kilometer per uur, en Veilig Verkeer Nederland kwam een half jaar later, in september 2024, onder duizend automobilisten uit op 45 procent voorstanders.

Het zijn drie losse momentopnames van drie verschillende onderzoekers, geen herhaalde meting van hetzelfde onderzoek. Toch valt op dat de twee recentere onderzoeken, van 2024, allebei een flink hoger percentage laten zien dan de meting van het CBS in 2021. Bij een vrije keuze noemden de meeste ondervraagden overigens niet 130, maar 120 kilometer per uur als hun ideale snelheid.

Sommigen willen zelfs geen limiet

Bij een deel van de automobilisten gaat de wens nog een stuk verder. Uit een onderzoek eerder deze zomer, uitgevoerd door Duitsemilieusticker.nl onder ruim duizend Nederlandse automobilisten, wil bijna 3 op de 10 zelfs onbeperkte snelheid zoals op de Duitse Autobahn, ook op Nederlandse snelwegen. Onder mannen ligt dat aandeel op ruim 4 op de 10, en onder twintigers en dertigers is het bijna de helft.

Hoewel het weer om iets anders gaat dan de maximumsnelheid naar 130 km/h te verhogen, is de richting wel dezelfde: steeds meer mensen willen harder rijden.

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Veiligheid blijft het tegenargument

Veilig Verkeer Nederland waarschuwt intussen dat een hogere snelheid bij een botsing een grotere impact geeft en de remweg groter wordt. De grotere snelheidsverschillen tussen weggebruikers vergroot de kans op ernstige ongelukken verder.