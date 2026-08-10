Pas op: Nederlanders krijgen massaal een onverwacht bericht van het CJIB

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Duizenden Nederlanders vinden deze dagen een onverwacht bericht op hun telefoon, met daarin de naam van het CJIB. Wie zo'n bericht ontvangt, doet er verstandig aan om niet meteen in actie te komen.

Het blijkt te gaan om een golf aan phishingberichten. Waar het CJIB normaal gesproken hooguit enkele tientallen meldingen per week binnenkrijgt van mensen die twijfelen aan de echtheid van een boete, liep dat aantal in één week op tot ruim 5.200. Een veelvoud van wat gebruikelijk is, en een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is.

Zo ziet het bericht eruit

De berichten komen binnen via sms, e-mail of een chatapp en ogen op het eerste gezicht officieel. Er wordt gedreigd met een BKR-registratie of met een boete die binnen 24 uur flink hoger uitvalt als er niet snel wordt betaald. Precies de druk die nodig is om iemand zonder nadenken op een link te laten klikken.

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Het CJIB werkt zo niet

Het CJIB benadrukt zelf dat het nooit boetes verstuurt via digitale kanalen: een echte verkeersboete komt altijd gewoon per post, nooit per sms, mail of app. Een dreigement met een BKR-registratie of een snelle verhoging zou het CJIB al helemaal nooit versturen.

Zo controleer je een boete

Twijfel je over de echtheid van een bericht, klik dan niet op de meegestuurde link. Log in plaats daarvan in op cjib.nl met DigiD om te checken of er daadwerkelijk een boete op je naam staat, of neem rechtstreeks contact op met het CJIB.

De piek lijkt niet op zichzelf te staan. Eerder dit jaar werden bij telecomaanbieder Odido de gegevens van ruim 6,2 miljoen klanten buitgemaakt, waaronder namen, adressen en rekeningnummers, en die gegevens verschenen begin maart op het dark web. Beveiligingsonderzoekers noemen het aannemelijk dat oplichters deze informatie nu gebruiken om hun nep-CJIB-berichten overtuigender te maken, al wordt een directe link nog onderzocht. Wat wel zeker is: zolang gelekte data rondzwerft, ligt een volgende golf voor de hand.

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