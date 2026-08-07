Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen.

Nieuw! Classics: 148 pagina vol klassieker en youngtimers om bij weg te dromen. Bestel hier

Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

De nieuwe Cupra Raval is eindelijk te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Spaanse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 399 euro in de Raval!

Goedkoop in de Raval rijden

Cupra Raval Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 115pk aut
Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 135pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 413,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

Over de Cupra Raval

Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Tip
De nieuwe SEAT Ibiza
De nieuwe SEAT Ibiza

Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990

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De nieuwe Cupra Raval is eindelijk hier en is een heel belangrijke auto voor het merk. Met de betaalbare elektrische hatchback hoopt Cupra een groot marktaandeel te kunnen scoren in dit belangrijke segment. Met deze nieuwe EV heeft het merk veel pijnpunten van de oude EV's aangepakt, zoals bijvoorbeeld de touchknoppen. 

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Raval, en heeft de Cupra ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.

PluspuntenMinpunten
+ Begin van veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen-groep- Technische specificaties niet super indrukwekkend
+ Grote bagageruimte (441 liter)- Goedkopere versies moeten nog komen
+ Rijker uitgerust dan de ID. Polo- Nog weinig aanbieders

Goedkoop in de Raval rijden

Cupra Raval uitrusting

Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

Cupra Raval Private Lease deals

Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting.
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 115pk aut
Automaat
Elektrisch
60 maanden
5.000 km/jaar
€ 399,- p/m
Bekijken
Broekhuis Private Lease Cupra Raval

Cupra Raval

39kWh ev essential 135pk aut
Automaat
Elektrisch
72 maanden
5.000 km/jaar
€ 413,- p/m
Bekijken
Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

Essential

De Raval opent met de 'Essential', en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je 17 inch lichtmetalen velgen (18 inch 'Defier' bij de 99kW-versie), Tri-LED koplampen in signature vorm en full LED achterverlichting met 3D-effect en geïntegreerd CUPRA-logo. Ook een touchscreen multimediasysteem, adaptive cruise control, sportstoelen voor, Climate Control en het CUPRA-sportonderstel zitten er standaard op.

Business

De 'Business' voegt comfort en connectiviteit toe: 18 inch 'Defier'-velgen, tweezone Climate Control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, draadloos opladen voor de telefoon, verwarmbare stoelen voor, een verwarmbaar stuurwiel en donker getinte ruiten achter.

Performance

De 'Performance' richt zich op comfort en veiligheid, met kuipstoelen voor in Dinamica-bekleding, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie voor de bestuurder, Travel Assist 3.0 met fileassistent, Emergency Assist met uitstapwaarschuwing en een 360 graden camera met Intelligent Park Assist en Remote Parking.

VZ

De sportieve topversie 'VZ' levert tot 226 pk en onderscheidt zich met 19 inch 'Vulcano'-velgen met koperkleurige accenten, kuipstoelen voor in imitatieleder, een Sennheiser AMBEO-geluidssysteem met 12 speakers, een panoramadak, Dynamic Chassis Control met ESC OFF en een elektronisch sperdifferentieel voor extra grip uit de bocht.

De Cupra Raval wordt uitsluitend volledig elektrisch geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop
Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

Specificaties

Uitvoering Vermogen Accu WLTP-actieradius 0-100 km/u Snellaadtijd (10-80%)
Essential 116 pk 37 kWh 329 km 10,7 s 33 min
Essential 135 pk 37 kWh 327 km 9,5 s 23 min
Business 135 pk 37 kWh 326 km 9,5 s 23 min
Performance 135 pk 37 kWh 326 km 9,5 s 23 min
Essential 211 pk 52 kWh 445 km 7,1 s 24 min
Business 211 pk 52 kWh 444 km 7,1 s 24 min
Performance 211 pk 52 kWh 443 km 7,1 s 24 min
VZ 226 pk 52 kWh 434 km 6,8 s 24 min
Speciale editie
NIEUW! Classics
NIEUW! Classics

148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers

Bestel hier
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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