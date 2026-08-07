Deze gloednieuwe auto is nu al razend populair, maar toch ineens knettergoedkoop

Nieuws

De nieuwe Cupra Raval is eindelijk te bestellen, maar dat is niet de goedkoopste manier om de Spaanse hatchback te bemachtigen. Via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 399 euro in de Raval!

Goedkoop in de Raval rijden

Cupra Raval Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 115pk aut Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 135pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 413,- p/m Bekijken Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

Over de Cupra Raval

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

De nieuwe Cupra Raval is eindelijk hier en is een heel belangrijke auto voor het merk. Met de betaalbare elektrische hatchback hoopt Cupra een groot marktaandeel te kunnen scoren in dit belangrijke segment. Met deze nieuwe EV heeft het merk veel pijnpunten van de oude EV's aangepakt, zoals bijvoorbeeld de touchknoppen.

Zijn er nog meer voordelen te ontdekken aan de Raval, en heeft de Cupra ook mindere kanten? We beschrijven het voor je hieronder.

Pluspunten Minpunten + Begin van veelbelovende nieuwe EV's Volkswagen-groep - Technische specificaties niet super indrukwekkend + Grote bagageruimte (441 liter) - Goedkopere versies moeten nog komen + Rijker uitgerust dan de ID. Polo - Nog weinig aanbieders

Goedkoop in de Raval rijden

Cupra Raval uitrusting

Cupra Raval Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 115pk aut Automaat Elektrisch 60 maanden 5.000 km/jaar € 399,- p/m Bekijken Broekhuis Private Lease Cupra Raval 39kWh ev essential 135pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 413,- p/m Bekijken Bekijk alle Cupra Raval Private Lease deals

Essential

De Raval opent met de 'Essential', en die is voor een instapper al ruim bedeeld. Standaard krijg je 17 inch lichtmetalen velgen (18 inch 'Defier' bij de 99kW-versie), Tri-LED koplampen in signature vorm en full LED achterverlichting met 3D-effect en geïntegreerd CUPRA-logo. Ook een touchscreen multimediasysteem, adaptive cruise control, sportstoelen voor, Climate Control en het CUPRA-sportonderstel zitten er standaard op.

Business

De 'Business' voegt comfort en connectiviteit toe: 18 inch 'Defier'-velgen, tweezone Climate Control, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera, draadloos opladen voor de telefoon, verwarmbare stoelen voor, een verwarmbaar stuurwiel en donker getinte ruiten achter.

Performance

De 'Performance' richt zich op comfort en veiligheid, met kuipstoelen voor in Dinamica-bekleding, elektrisch verstelbaar met geheugenfunctie voor de bestuurder, Travel Assist 3.0 met fileassistent, Emergency Assist met uitstapwaarschuwing en een 360 graden camera met Intelligent Park Assist en Remote Parking.

VZ

De sportieve topversie 'VZ' levert tot 226 pk en onderscheidt zich met 19 inch 'Vulcano'-velgen met koperkleurige accenten, kuipstoelen voor in imitatieleder, een Sennheiser AMBEO-geluidssysteem met 12 speakers, een panoramadak, Dynamic Chassis Control met ESC OFF en een elektronisch sperdifferentieel voor extra grip uit de bocht.

De Cupra Raval wordt uitsluitend volledig elektrisch geleverd. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.



Specificaties