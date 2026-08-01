Onderzoek: EV-rijders veel blijer met hun auto dan benzinerijders

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Wie in een elektrische auto rijdt, is gelukkiger met zijn nieuwe aankoop dan iemand met een auto op benzine of diesel. Dat blijkt uit een grootschalig Amerikaans onderzoek van JD Power.

JD Power doet elk jaar hetzelfde onderzoek: eigenaren van een nieuwe auto krijgen een vragenlijst over hun eerste 90 dagen met hun aankoop. Liefst 78.514 eigenaren die in modeljaar 2026 een nieuwe auto hadden gekocht, vulden hem in. Ze kregen vragen over 37 verschillende punten, van stuurgevoel tot rijplezier bij een stoplichtsprint. Op vrijwel elk onderdeel scoorden elektrische auto's hoger dan auto's met verbrandingsmotor.

Vooral op motorisch gebied bleken EV-rijders veel tevredener: EV's scoorden daar ruim 10 procent hoger dan brandstofauto's. Best verklaarbaar, want een elektromotor is doorgaans stiller, soepeler en directer dan een verbrandingsmotor.

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EV's verbeteren het snelst

Opvallend is dat alle eigenaren van een nieuwe auto tevredener waren dan vorig jaar, maar elektrische auto's maakten met 22 punten de grootste sprong. Dat past bij de snelle verbeteringen op het gebied van laden, actieradius en comfort van de afgelopen tijd.

Opvallend is dat het enthousiasme niet lijkt af te zwakken nu de EV steeds gewoner wordt. Ook automobilisten die voor het eerst elektrisch rijden, zijn duidelijk positief.

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Weinig animo om terug te schakelen

Andere onderzoeken bevestigen het beeld dat EV-rijders zelden teruggaan naar een auto met verbrandingsmotor. Uit cijfers van CDK blijkt dat negentig procent van de EV-eigenaren van plan is opnieuw voor een elektrische auto te kiezen, en dat 73 procent verwacht altijd minstens één EV in huis te houden.