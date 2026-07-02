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Op deze vier dagen sta je deze zomer gegarandeerd vast richting Italië

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Waarom je op deze dagen beter niet naar Italië rijdt via Oostenrijk

Je rijdt richting de Brennerpas en ineens staat het over kilometers stil op de A93. Zonder dat er sprake is van een ongeluk of wegwerkzaamheden. Hoe kan dat?

De oorzaak ligt een paar kilometer verderop in Oostenrijk, waar de Tiroolse politie het vrachtverkeer met opzet afknijpt. Dat systeem heet Blockabfertigung. Aan een controlepunt bij Kufstein-Nord op de A12 laat Oostenrijk vanaf vijf uur 's ochtends maar een beperkt aantal vrachtwagens per uur de grens over, ongeveer 250. Zodra dat aantal is bereikt, moeten de overige trucks wachten op de Duitse A93 bij Kiefersfelden.

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Personenauto's de dupe

Het systeem geldt alleen voor vrachtwagens boven de 7,5 ton, toch zijn automobilisten ook de dupe. De wachtende trucks bezetten namelijk een hele rijstrook, zodat voor al het andere verkeer maar één strook overblijft. Dit veroorzaakt vrijwel standaard een file. Regelmatig staat het zelfs vast tot op de A8 richting München.

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Waarom je op deze dagen beter niet naar Italië rijdt via Oostenrijk
Waarom je op deze dagen beter niet naar Italië rijdt via Oostenrijk

Vooral op piekdagen

Tirol plant de doseerdagen bewust op de drukste momenten. Vaak op maandag of op een dag na een Oostenrijkse feestdag, als het weekendrijverbod voor vrachtwagens afloopt en iedereen tegelijk vertrekt. Voor 2026 staan dertig van die dagen gepland, zes minder dan vorig jaar. Deze zomer gaat het om vier maandagen: 6, 13, 20 en 27 juli. In augustus staan er vooralsnog geen doseerdagen op de kalender, maar dit kan altijd nog veranderen. 

De volledige kalender van 2026

DatumDag
6 julimaandag
13 julimaandag
20 julimaandag
27 julimaandag
7 septembermaandag
14 septembermaandag
21 septembermaandag
28 septembermaandag
5 oktobermaandag
27 oktoberdinsdag
4 novemberwoensdag
11 novemberwoensdag
18 novemberwoensdag
25 novemberwoensdag
9 decemberwoensdag

Omrijden heeft geen zin

Sluiproutes over de Landstraße bieden geen uitkomst. Beieren heeft tijdens de blokkades doorrijverboden ingesteld voor vrachtverkeer, en in drukke weekends gelden ook voor personenauto's beperkingen op de uitvalwegen. Wie toch de snelweg verlaat, wordt door de politie teruggestuurd.

Check voor vertrek wel even de actuele kalender bij de ANWB of de Tiroolse autoriteiten op tirol.gv.at, want bij grote drukte voegt Oostenrijk soms op het laatste moment dagen toe.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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