Op deze vier dagen sta je deze zomer gegarandeerd vast richting Italië

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Je rijdt richting de Brennerpas en ineens staat het over kilometers stil op de A93. Zonder dat er sprake is van een ongeluk of wegwerkzaamheden. Hoe kan dat?

De oorzaak ligt een paar kilometer verderop in Oostenrijk, waar de Tiroolse politie het vrachtverkeer met opzet afknijpt. Dat systeem heet Blockabfertigung. Aan een controlepunt bij Kufstein-Nord op de A12 laat Oostenrijk vanaf vijf uur 's ochtends maar een beperkt aantal vrachtwagens per uur de grens over, ongeveer 250. Zodra dat aantal is bereikt, moeten de overige trucks wachten op de Duitse A93 bij Kiefersfelden.

Personenauto's de dupe

Het systeem geldt alleen voor vrachtwagens boven de 7,5 ton, toch zijn automobilisten ook de dupe. De wachtende trucks bezetten namelijk een hele rijstrook, zodat voor al het andere verkeer maar één strook overblijft. Dit veroorzaakt vrijwel standaard een file. Regelmatig staat het zelfs vast tot op de A8 richting München.

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Vooral op piekdagen

Tirol plant de doseerdagen bewust op de drukste momenten. Vaak op maandag of op een dag na een Oostenrijkse feestdag, als het weekendrijverbod voor vrachtwagens afloopt en iedereen tegelijk vertrekt. Voor 2026 staan dertig van die dagen gepland, zes minder dan vorig jaar. Deze zomer gaat het om vier maandagen: 6, 13, 20 en 27 juli. In augustus staan er vooralsnog geen doseerdagen op de kalender, maar dit kan altijd nog veranderen.

De volledige kalender van 2026



Datum Dag 6 juli maandag 13 juli maandag 20 juli maandag 27 juli maandag 7 september maandag 14 september maandag 21 september maandag 28 september maandag 5 oktober maandag 27 oktober dinsdag 4 november woensdag 11 november woensdag 18 november woensdag 25 november woensdag 9 december woensdag

Omrijden heeft geen zin

Sluiproutes over de Landstraße bieden geen uitkomst. Beieren heeft tijdens de blokkades doorrijverboden ingesteld voor vrachtverkeer, en in drukke weekends gelden ook voor personenauto's beperkingen op de uitvalwegen. Wie toch de snelweg verlaat, wordt door de politie teruggestuurd.

Check voor vertrek wel even de actuele kalender bij de ANWB of de Tiroolse autoriteiten op tirol.gv.at, want bij grote drukte voegt Oostenrijk soms op het laatste moment dagen toe.