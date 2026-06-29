In dit populaire vakantieland is een huurauto goedkoper dan rijden met je eigen auto

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Op vakantie naar Engeland, Schotland of Wales klinkt aantrekkelijk: mooie routes, historische steden en prachtige landschappen. Maar wie met de eigen auto gaat, krijgt naast het links rijden te maken met de beruchte Britse potholes (kuilen).

Wie met de auto op vakantie gaat naar het Verenigd Koninkrijk denkt waarschijnlijk vooral aan links rijden, smalle plattelandswegen en de oversteek met de ferry of tunnel. Minder bekend is dat veel Britse wegen er slecht aan toe zijn. Het Verenigd Koninkrijk telt inmiddels meer dan een miljoen kuilen, gemiddeld zo'n zes per mijl (1,6 kilometer). Volgens Britse automobilistenorganisaties neemt het aantal pechgevallen toe: een flinke klap kan eindigen met een beschadigde band, kromme velg of kapotte wielophanging. Voor sommige vakantiegangers is een huurauto daarom een verstandiger keuze.

Niet alleen een ongemak, maar een risico voor je auto

Een kuil lijkt soms niet meer dan een irritante hobbel, maar bij hogere snelheden kan de impact groot zijn. Vooral moderne auto's met grote lichtmetalen velgen en banden met een lage wang zijn kwetsbaar. Een harde klap kan leiden tot een lekke band, een beschadigde velg of problemen met de wielophanging.

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Vooral op lokale wegen buiten de grote steden kunnen automobilisten onverwacht worden verrast. De slechte staat van sommige wegen is zo'n groot onderwerp geworden dat Britse politici de situatie zelfs omschreven als een serieus infrastructuurprobleem.

Waarom zijn de Britse wegen zo slecht?

Het probleem is niet simpel op te lossen met alleen meer asfalt. Volgens experts ontstaat schade vaak door een combinatie van factoren: achterstallig onderhoud, water dat in kleine scheurtjes dringt en vorst waardoor het wegdek verder openbreekt.

Daarna zorgen voertuigen ervoor dat kleine beschadigingen snel groter worden. Vooral zware voertuigen belasten het wegdek extra.

Het gevolg: veel gemeenten repareren kuilen regelmatig tijdelijk, maar moeten later opnieuw terugkomen voor grotere werkzaamheden. Volgens Britse berichtgeving blijft het probleem daardoor in stand.

Schade claimen? Dat gaat zomaar niet

Mocht je met je Nederlandse auto schade oplopen door een kuil, dan is een vergoeding krijgen niet vanzelfsprekend. Britse gemeenten wijzen veel schadeclaims af omdat deze moeten aantonen dat ze onvoldoende onderhoud hebben gepleegd. Uit recente cijfers blijkt dat een groot deel van de claims wordt afgewezen. Voor een toerist betekent dat in de praktijk dat je mogelijk zelf met de rekening zit voor een nieuwe band, reparatie of zelfs een bergingsactie.

Is het slimmer om een auto te huren in de UK?

Voor wie een korte vakantie plant, kan het financieel interessant zijn om niet met de eigen auto naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, maar daar een auto te huren. Dat klinkt misschien duurder, maar bedenk wat de risico’s zijn:

schade aan je eigen auto;

onverwachte reparatiekosten;

mogelijke problemen met garantie of verzekering;

extra stress tijdens je vakantie.

Een huurauto rijdt bovendien meestal met een lokale verzekering en pechhulpregeling. Controleer wel altijd goed welke schade wordt gedekt en hoe hoog het eigen risico is.

Toch met je eigen auto? Zo beperk je het risico

Ga je toch met je eigen auto naar Engeland? Dan helpen deze tips:

controleer banden en bandenspanning voor vertrek;

vermijd grote kuilen als dat veilig kan;

houd extra afstand op onbekende wegen;

wees voorzichtig op smalle landelijke wegen;

kies liever geen extreem lage banden of grote velgen als je meerdere weken gaat rijden.

Conclusie

Een vakantie naar de UK blijft een geweldige ervaring, maar het wegdek kan een onverwachte tegenstander zijn. Wie met een nieuwe auto, dure velgen of een kwetsbare bandenset rijdt, doet er goed aan het risico mee te nemen in de planning. Voor sommige vakantiegangers is een huurauto in het Verenigd Koninkrijk daarom niet alleen gemak, maar ook een vorm van bescherming: liever een beschadigde huurauto afhandelen dan je eigen auto met schade terug naar Nederland rijden.