De Porsche waar iedereen aan moest wennen, maar niemand kon negeren

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Nu de 1156 pk sterke Porsche Cayenne Turbo Electric kakelvers in de showroom staat, blikken we terug op de begintijd van deze SUV. De basisversie van de Cayenne kostte 'maar' 70.000 euro. Wat kocht je in 2003 nog meer voor dat geld?





Porsche Cayenne – 69.899 euro

De kritiek op de Cayenne was niet mals. Niet omdat het een slechte auto was, wél vanwege zijn carrosserievorm (brrr, een SUV van Porsche), en ook een beetje omdat-ie technisch een veredelde Volkswagen Touareg was. Porsche pareerde de kritiek op de Cayenne: dankzij de (dikke) winst op deze auto, was er geld om de 911 steeds verder te perfectioneren.

De basisversie van de Cayenne had een 3,2-liter V6 met 250 pk, schakelen kon nog met de hand. Liet je het breed hangen, dan kocht je voor 145.000 euro de Turbo met 450 pk sterke V8. Inderdaad, bijna 700 pk minder dan de Cayenne Turbo Electric ...

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BMW 540i Touring – 79.400 euro

Vraag autoliefhebbers naar hun favoriete BMW 5-serie en de kans is groot dat ze deze E39 noemen. Voor het bedrag dat je voor een Cayenne neertelde, kon je in de hoogste regionen van het universum van de 5-serie shoppen. De 286 pk sterke V8 van de 540i klonk (en klinkt nog altijd) alsof Wolfgang Amadeus Mozart zich vanuit de hemel met het geluid mocht bemoeien.

Daar stond een verbruik tegenover dat geen rekening hield met benzineprijzen van 2026: 12,8 l/100 km (1 op 7,8). In 2003 betaalde je nog 1,20 euro per liter, al werd toen nog steen en been geklaagd over het Kwartje van Kok. Mekkeren over benzineprijzen is, kortom, zo oud als Methusalem.

Lexus GS 430 Exclusive – 76.300 euro

Bij Lexus zullen ze zich vaak hebben afgevraagd wat die rare Europeanen toch bezielde. Ze bouwden veel betrouwbaardere auto’s dan hun Europese concurrenten en toch kocht niemand een Lexus. Maar, pareerden de liefhebbers, wat is er in hemelsnaam leuk aan een auto die té perfect is? Het wordt pas leuk als er ook iets níét helemaal goed is, wat je dan met de mantel der liefde kunt bedekken.

Eigenlijk is de Lexus GS 430 ook als youngtimer een beetje saai. Maar bij deze chique Japanner zit de ware schoonheid vanbinnen. De GS 430 had mooi wél die beroemde, fluisterstille achtcilinder uit de LS, waar zelfs Europese technici diep van onder de indruk waren.

Mercedes E 320 4Matic – 71.425 euro

Voor de Mercedes E-klasse geldt het omgekeerde verhaal van de BMW 5-serie. Echt populair wil deze generatie maar niet worden, al zag deze W211 er al beter uit dan zijn voorganger. Erger is dat de betrouwbaarheid ver achterbleef. De E-klasse kampte met elektronicaproblemen en vooral het remsysteem functioneerde aanvankelijk matig.

En wat hebben veel eigenaren van duurdere E-klasses gefoeterd op de falende luchtvering. Mercedes hoopte de kopers op voorhand te verleiden door de W211 te laten figureren in de film Men in Black II. Bij de facelift in 2006 werden de ergste problemen verholpen, maar pas bij opvolger W212, toen Daimler zich had ontdaan van Chrysler, kwam de spreekwoordelijke Duitse kwaliteit weer bovenaan op de agenda in Stuttgart.

Toyota Land Cruiser 4.0 V6 VVT-i – 75.850 euro

Natuurlijk was elke Porsche Cayenne sneller en dynamischer. Maar de filosofie achter de Toyota Land Cruiser is: waar je ook heengaat, je moet gegarandeerd veilig thuiskomen en dus moet de auto het altijd doen. Toyota test elk minuscuul boutje oneindig, totdat de auto als geheel zo degelijk is dat-ie bijna niet stuk kán gaan. Elk onderdeel is bovendien zó ontworpen dat het gemakkelijk kan worden vervangen. Op de autobahn heeft de Land Cruiser minder te zoeken dan de Cayenne. Maar zodra je het asfalt verlaat, verwordt de Porsche tot figurant. Vanwege ons beruchte bpm-beleid betaal je anno 2026 een ton meer voor een Land Cruiser dan in 2003.

Volvo XC90 T6 Exclusive – 72.415 euro

Nederlanders behoren tot de rijkste mensen op aarde, maar wee je gebeente als je laat zien dat het goed met je gaat. Voor veel inwoners van Amsterdam-Zuid of het Gooi was een Porsche Cayenne veel te orrrdinair. Maar zo’n SUV met hoge instap is wel reuzehandig voor de paardentrailer, en je wilt op het parkeerterrein van de hockeyclub ook weer niet aankomen met een zuinig Japannertje. De Volvo XC90 was het Hollandse compromis: wel de ruimte en de lekkere zescilinder, maar ook het geruststellende idee dat je nooit vervelende opmerkingen krijgt.

Het jaar 2003