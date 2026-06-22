Waarom jij voorlopig niet goedkoper tankt ondanks vredesdeal tussen VS en Iran

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De voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran duwt de olieprijs omlaag, en dus hoop je op een lagere prijs aan de pomp. Helaas voor jou is daar voorlopig geen sprake van.

De prijs voor een vat Brentolie, vaak de graadmeter voor wat we aan de pomp betalen, zakt nu de markt erop rekent dat de Straat van Hormuz weer opengaat. Door die zeestraat loopt een groot deel van de wereldwijde olie, en tijdens het conflict zat de route grotendeels op slot.

Maar de prijs die jij aan de pomp betaalt, bestaat maar voor een klein deel uit die ruwe olie. De rest is belasting, raffinage, transport en de marge van de pomphouder, en die kostenposten dalen niet mee met een dalende olieprijs.

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Olieprijs daalt sneller dan pompprijs

Daar komt bij dat de brandstofprijzen altijd met vertraging reageren op de olieprijs. Nou ja, alleen de prijzen dalen. Gaat de olieprijs omhoog, dan schiet de literprijs er vrijwel meteen achteraan, maar zakt de olie weer, dan duurt het dagen tot weken voordat je dat terugziet aan de pomp.

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Economen noemen dat het raket-en-veereffect: pomphouders rekenen een stijging snel door om geen verlies te lijden, maar wachten bij een daling bewust, deels omdat ze hun brandstof weken eerder duur hebben ingekocht en deels omdat niemand als eerste wil zakken zolang de concurrent dat ook niet doet. De prijsdaling van vandaag betekent dus niet dat je morgen goedkoper tankt.



Deal nog niet definitief

Bovendien is de deal tussen de VS en Iran nog zeker niet rond. Beide partijen zijn in gesprek, maar zijn nog niet tot een definitieve overeenstemming gekomen. De schepen die de olie vervoeren blijven voorzichtig, en het kan weken duren voordat het transport door de Straat van Hormuz weer volledig op gang komt. De olieprijs is wel gezakt, maar ligt nog altijd zo'n 37 procent boven het niveau van begin dit jaar.

Goedkoop tanken in Duitsland verdwijnt

En wie hoopt op goedkoop tanken net over de grens, komt eveneens bedrogen uit. De tijdelijke Duitse accijnskorting van 17 cent per liter loopt op 30 juni af en wordt niet verlengd. Daarmee verdwijnt een flink deel van het prijsvoordeel dat tanken in Duitsland afgelopen weken zo aantrekkelijk maakte.

