Dit verborgen kastje zit al in nieuwe auto's, en het registreert meer dan je denkt

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In zo goed als elke nieuwe auto zit tegenwoordig een onopvallend kastje dat precies onthoudt wat er gebeurt op het moment dat het misgaat. De meeste bestuurders weten niet dat het er is, en al helemaal niet wat het registreert.

We hebben het over de Event Data Recorder, in de volksmond 'de zwarte doos'. Het zit verstopt in de airbagmodule of in het motormanagement, en het bewaart de voertuiggegevens van een paar seconden voor, tijdens en na een botsing. Denk hierbij aan je snelheid, of je remde en hoe hard, en of je de gordel droeg. Het doel is simpel: na een ongeluk objectief kunnen reconstrueren wat er precies is gebeurd.

Sinds 2024 in vrijwel elke nieuwe auto

Nieuw is de zwarte doos niet, ook al duikt hij steeds vaker op in lijstjes met nieuwe regels. Sinds juli 2022 moet elk nieuw goedgekeurd automodel in de EU er een hebben, en sinds juli 2024 geldt dat voor alle nieuw verkochte personenauto's. Rijd je in een auto van na die datum, dan zit het kastje er vrijwel zeker in. Oudere auto's hoeven niet te worden aangepast, dus wie in een occasion van voor 2024 rijdt, blijft buiten schot.

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Wat het kastje juist niet doet

De naam Event Data Recorder, klinkt spannend, maar er is geen microfoon die meeluistert, geen dashcam die de hele rit filmt en geen gps die je route bijhoudt. Hij legt alleen een kort venster rond een botsing vast. Locatiegegevens zijn onder de Europese regels bovendien niet zomaar beschikbaar, en de data gaan niet live naar de overheid of je verzekeraar. Het kastje kijkt dus niet de hele dag over je schouder mee, maar legt wel de cruciale seconden vast als het echt fout gaat.

Politie en verzekeraar kunnen meekijken

Interessant wordt het pas na een ongeluk. De politie heeft speciale apparatuur om de zwarte doos uit te lezen, en die gegevens mogen als bewijs voor de rechter worden gebruikt. Ook je verzekeraar kan bij een zwaar ongeval in de data duiken. Blijkt daaruit dat je veel te hard reed of grove fouten maakte, dan kan dat gevolgen hebben voor de schadeuitkering.

Echt bang hoef je voor dat kleine kastje dus niet te zijn, want het komt pas in actie als er iets ernstigs gebeurt. De grotere privacyvraag zit eerder in alle andere connected diensten die een moderne auto met zich meebrengt, die wél continu data verzamelen.