Deze rijhulpsystemen werken echt – en deze zijn potentieel gevaarlijk

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Wie een nieuwe auto koopt, krijgt tegenwoordig een hele batterij aan rijhulpsystemen cadeau. Maar leveren al die elektronische assistenten echt iets op? Of leiden ze juist af? Dit zeggen de experts.

Adaptieve cruisecontrol, rijstrookassistentie, dodehoekwaarschuwing en automatische remassistentie moeten autorijden veiliger maken. Maar het onderzoekscentrum van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) deelde onlangs een opvallende conclusie met Motor1.

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Niet alle elektronische hulpjes zijn even nuttig. Sommige verminderen aantoonbaar het aantal ongevallen, terwijl andere systemen bestuurders juist kunnen afleiden of een vals gevoel van veiligheid geven.

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Grote winnaar: automatische noodremhulp

Volgens IIHS behoort automatische noodremassistentie (AEB) tot de meest effectieve veiligheidssystemen van dit moment. Onderzoek laat zien dat auto's met een combinatie van botswaarschuwing en automatische noodremhulp ongeveer 50 procent minder kop-staartbotsingen veroorzaken dan vergelijkbare modellen zonder die techniek. Ook het aantal ongevallen met letsel neemt fors af.

Systemen die voetgangers herkennen, blijken eveneens erg nuttig. Het aantal aanrijdingen met voetgangers daalt aantoonbaar bij auto’s die zijn uitgerust met voetgangersdetectie.

Deze systemen zorgen voor minder ongelukken

Niet alleen afzonderlijke systemen helpen. Uit onderzoek van het Amerikaanse Highway Loss Data Institute (HLDI), dat nauw samenwerkt met IIHS, blijkt dat auto's met uitgebreide pakketten van rijhulpsystemen minder ongevallen veroorzaken. Naarmate meer functies worden gecombineerd, neemt de kans op schade verder af.

Vooral de combinatie van dodehoekdetectie en waarschuwingen voor kruisend verkeer achter de auto blijkt effectief. Deze systemen verminderen het aantal schadeclaims aantoonbaar.

Maar het wordt ingewikkelder als software steeds meer rijtaken overneemt en interieurs grotere touchscreens krijgen met minder fysieke knoppen.

Bij systemen als adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistentie, ontstaat volgens de experts een grijs gebied. Dat komt doordat bestuurders zich juist bij dit soort systemen vaker laten afleiden en hun aandacht verleggen naar andere bezigheden, die niets met autorijden te maken hebben.

Handsfree rijden potentieel gevaarlijk

Het meest kritisch zijn de experts over de steeds populairdere systemen voor gedeeltelijk autonoom rijden. Denk aan Tesla Autopilot, Volvo Pilot Assist, Drive Pilot van Mercedes en vergelijkbare rijassistenten van andere merken.

Uit eerdere tests bleek dat veel van deze systemen onvoldoende controleren of de bestuurder nog wel oplet. Sommige auto's laten onoplettende bestuurders veel te lang hun gang gaan.

Andere systemen wekken op hun beurt de indruk dat de auto zelfstandig kan rijden, terwijl de bestuurder altijd volledig verantwoordelijk blijft. Het lijkt er dus op dat een bepaalde categorie bestuurders deze systemen beter kan uitzetten ...