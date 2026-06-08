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Niet alleen in Nederland, ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen

Kia is al een tijd het bestverkochte automerk van Nederland, ook in 2026 gaat het merk onbedreigd aan kop. Aan de andere kant van de oceaan doet het merk het minstens zo goed: in de Verenigde Staten zette Kia afgelopen maand een verkooprecord neer.

In heel 2025 registreerde Kia 37.837 nieuwe auto's in Nederland, meer dan welk ander merk dan ook. Volkswagen volgde met 31.883 stuks, en Skoda en Toyota bleven daar nog wat onder. Ook in 2026 is Kia koploper, want tot en met mei kwam de teller op 13.347 registraties, ruim vóór Toyota met 10.294 en Volkswagen met 10.031.

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Kia in de VS

In mei verkocht Kia in de Verenigde Staten 80.502 auto's, 11 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste maandcijfer ooit voor het merk op die markt. Ter vergelijking: in diezelfde maand registreerde Kia in Nederland 3.303 auto's. Kia verkocht in de VS in één maand dus ruim twintig keer zoveel auto's als in heel Nederland. De groei komt vooral van hybrides, waarvan de verkoop met 179 procent steeg. Dit heeft volgens het merk alles te maken heeft met de hogere benzineprijzen.

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Al zijn die benzineprijzen nog altijd een lachertje vergeleken met de Nederlandse prijzen. Op het moment van schrijven betalen ze in de VS gemiddeld 4,305 dollar per gallon voor benzine. Omgerekend komt dat uit op nog geen euro per liter. 

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Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen
Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen
Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen

Andere modellen

De verkooptoppers in de VS zzijn heel andere modellen dan hier in Nederland. Hier leunt Kia vooral op de kleine Picanto en op elektrische modellen als de EV3 en EV5, terwijl de Amerikaanse verkoop het moet hebben van grotere hybride-SUV's. De Kia Sportage was er de bestverkochte Kia, gevolgd door de hybrideversies van de Sorento en de Carnival. Die laatste, een grote kruising tussen een SUV en MPV, wordt in Nederland niet geleverd. Andersom staan bijvoorbeeld de Kia Picanto en de Kia EV3 niet in de prijslijst bij Kia USA. Al hebben de Koreanen wel uitgesproken dat ze de EV3 nog dit jaar naar de VS willen brengen. 

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Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen
Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen
Niet alleen in Nederland, maar ook op deze gigantische markt is Kia niet te stoppen

Hyundai groeit ook

Naast Kia liet ook zustermerk Hyundai een groei zien in de VS. Het verkocht in mei 87.468 auto's, 3 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee bleef het Kia op maandbasis zelfs nog voor. De hybrideverkoop steeg met negentig procent en de Hyundai Tucson bleef het populairste model, gevolgd door de voor ons onbekende Elantra en Palisade. Tegelijk ging er één model juist hard onderuit, want van de Hyundai Ioniq 6 verkocht Hyundai nog maar 176 stuks, een daling van 85 procent. Dat is verklaarbaar: het merk heeft de gewone uitvoeringen in de VS geschrapt en biedt de EV met zijn opmerkelijke design alleen nog maar aan als 650 pk sterke N-versie.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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