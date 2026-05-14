Nieuws

Is het stigmatiserend of juist het toppunt van feminisme wanneer je vrouwen een auto laat ontwerpen? Volvo deed het in 2004, het resultaat was de YCC (Your Concept Car).

Natuurlijk kunnen we flauwe grappen maken over de ruimte voor de handtas tussen de voorstoelen en de destijds revolutionaire automatische parkeerhulp. De Volvo YCC, een eenmalig studiemodel dat door vrouwen is ontworpen, had het allebei. Maar de reden dat Volvo 22 jaar geleden de vrouwen bijeenriep, is juist heel nobel. Een groot deel van de autokopers is vrouw, vooral in de VS. En zij hebben vaak andere wensen dan mannen.

De YCC paste in een breder plaatje. Volvo stelde de mannelijke blik waarmee auto’s worden ontworpen en getest al vroeg aan de kaak. Crash test dummies (de poppen waarmee de effecten van botsingen worden gemeten) waren bijvoorbeeld op het mannelijke lichaam afgestemd. Vrouwen hadden daardoor de kans om zwaarder letsel op te lopen bij een ongeval.

Volvo ontwikkelde een model dat wél rekening hield met andere verhoudingen in nek, bekken en spiermassa bij vrouwen. De YCC borduurt daarop voort. Het idee was dat je lichaam wordt gescand, waarna je specifieke proporties worden vertaald in een ideale rijpositie die in een persoonlijke sleutel wordt opgeslagen.

Motorkap kan niet open

Volvo wilde met de YCC vooral een gebruiksvriendelijke auto bouwen. De buitenkant werd zo ontworpen dat de bestuurder optimaal zicht rondom heeft. Daarom is de achterruit enorm. Het opvallendste detail was dat-ie geen traditionele motorkap had. Daar kijken de meeste bestuurders toch nooit zelf onder, alleen de monteurs hadden toegang. De vulopening voor de ruitensproeiervloeistof was wel bereikbaar. Een losse tankdop had de YCC niet. Dat is tegenwoordig heel gewoon, maar in 2004 nog niet.

Waar mannen onverschrokken een band vervangen tijdens een regenachtige ochtendspits, dacht het vrouwelijke ontwerpteam ‘bekijk het met je krik en je moersleutel’. De YCC kreeg runflat-banden, zodat je bij een lekke band gewoon kon doorrijden naar een garage.

Binnenin lag de focus op ergonomie en flexibiliteit: een opklapbare achterbank omdat je vaak alleen in de auto zit, slimme opbergvakken voor laptops en zonnebrillen, uitneembare en wasbare bekleding en zelfs hoofdsteunen met ruimte voor een paardenstaart (of een Jorrit Bergsma-mat). Bij het instappen draaide het onderste deel van de vleugeldeur weg: de vuile buitenkant verdwijnt en zo blijft je broek of je lange jas schoon. Waarom bedenken mannen dat niet?

Vijfcilinder en parkeerhulp

Technisch was de YCC gebaseerd op de S60, onder de motorkap lag een vijfcilinder low emission-benzinemotor met 218 pk. Op de plek waar je normaal de automaathendel vond was nu plaats voor laptop en handtas, schakelen deed je met een hendel aan de stuurkolom. Tijdens het rijden kon je de rijhoogte veranderen van High voor een beter overzicht naar Low voor een sportiever weggedrag.

En ja, de YCC had daadwerkelijk een automatische parkeerassistent. Hoewel wij mannen dat nooit openlijk toegeven (wij parkeren elke auto natuurlijk moeiteloos in het kleinste gaatje), zijn we stiekem best blij dat deze techniek in 2026 is doorgebroken.

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.