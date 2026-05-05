Elektrische auto's dragen minder bij aan wereldwijde oliebesparing dan je zou denken

Elektrische voertuigen en plug-in hybrides besparen wereldwijd 2,3 miljoen vaten olie per dag. Maar wie denkt dat elektrische auto's daar voornamelijk voor verantwoordelijk zijn, heeft het mis.

Het zijn de elektrische scooters, brommers en driewielers die het verschil maken, zo laat persbureau Bloomberg in een bericht weten. Vooral in ontwikkelende economieën in Azië rijden die massaal rond en besparen maar liefst 1,1 miljoen vaten olie per dag. Personenauto's met een stekker brachten de olieconsumptie in 2025 terug met zo'n 741.000 vaten per dag, dus beduidend minder.

Europa snelste groeier, China grootste speler

In 2025 werden wereldwijd 20,7 miljoen nieuwe elektrische auto's en stekkerhybrides verkocht, een groei van 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Europa was met 4,3 miljoen verkochte voertuigen de snelste groeier (+33 procent), maar China domineerde in absolute aantallen met 12,9 miljoen, een groei van 17 procent.

Volgens BloombergNEF verdubbelen de dagelijkse oliebesparingen naar verwachting voor het einde van het decennium, tot 5,3 miljoen vaten per dag in 2030.

Meer dan Iran's olie-export

Ter illustratie: 2,3 miljoen vaten per dag is meer dan de gebruikelijke dagelijkse olie-export van Iran via de Straat van Hormuz. Dat maakt de impact van elektrisch rijden niet alleen tastbaar, maar ook geopolitiek relevant. Zeker nu de spanningen rond Iran de brandstofprijzen blijven opstuwen.

Schonere lucht, lagere kosten

De oliebesparingen hebben ook directe gevolgen voor de volksgezondheid. Minder brandstofverbruik betekent minder uitstoot en schonere lucht in steden. Elektrische voertuigen hebben bovendien over hun hele levensduur een lagere CO2-voetafdruk dan benzine- of dieselauto's, ook als je de productie van de batterij en de opwekking van stroom meerekent. En voor de portemonnee geldt dat rijden op stroom per kilometer goedkoper uitvalt dan tanken, zeker voor bestuurders die thuis kunnen opladen.

