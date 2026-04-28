Met dit slimme trucje kan van elke EV een hybride worden gemaakt

Een volledig elektrische auto ombouwen tot hybride klinkt ingewikkeld, maar dat hoeft schijnbaar helemaal niet zo te zijn. Met een nieuwe oplossing van Horse Powertrain kan het verrassend simpel.

Het idee: één compact pakket dat je in een EV plaatst, en klaar.

Horse Powertrain, een samenwerkingsverband tussen Renault en Geely, heeft een systeem ontwikkeld dat bestaande elektrische auto’s kan omtoveren tot hybride, plug-in hybride of tot een EV met range extender.

Eén blok, alles erin

De oplossing heet X-Range C15 Direct Drive en vervangt simpelweg de achterste elektromotor van een elektrische auto. In dat ene blok zitten een benzinemotor, een versnellingsbak en twee elektromotoren.

Daardoor hoeft de rest van de auto nauwelijks aangepast te worden, en dat maakt het systeem interessant voor fabrikanten. Het systeem kan worden toegepast bij EV's met achterwielaandrijving en de elektromotor achterin. Daarnaast kan het worden gebruikt bij vierwielaangedreven elektrische auto's, ter vervanging van alleen de achterste elektromotor.

Zo werkt het

De benzinemotor, een 1,5-liter viercilinder, kan stroom opwekken voor de batterij, terwijl de elektromotoren de wielen blijven aandrijven. Afhankelijk van de situatie werken die samen of apart. In de praktijk rijdt de auto meestal elektrisch, maar als je extra vermogen nodig hebt, of de hoogvoltbatterij leger raakt, springt de benzinemotor automatisch bij om stroom op te wekken of zelfs om mee te helpen aandrijven.

Handig voor fabrikanten én bestuurders

Voor automerken is dit vooral een kostenkwestie. Een volledig nieuw hybride-platform ontwikkelen is duur, en als de vraag tegenvalt, ben je miljarden kwijt. Met deze oplossing kunnen merken bestaande elektrische modellen aanpassen, zonder alles opnieuw te hoeven ontwerpen.

Voor de bestuurder betekent het vooral meer zekerheid. Het rijbereik wordt groter en de angst om zonder stroom komen te staan, neemt af.

We zijn benieuwd welke fabrikanten gebruik gaan maken van deze slimme oplossing waarmee snel kan worden ingesprongen op veranderingen in de markt.