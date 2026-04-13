Vergeet ChatGPT, van deze AI-functie in auto’s word je echt blij

Steeds meer auto’s krijgen AI aan boord, vaak in de vorm van ChatGPT, maar echt indruk maakt dat nog niet. Deze nieuwe functie doet dat wél en laat zien hoe AI direct iets kan toevoegen voor bestuurders.

Een diepe kuil of een hobbel in het asfalt, je voelt het vaak pas als het te laat is. Dankzij de nieuwe AI-technologie van ZF kan dat binnenkort verleden tijd zijn. Die laat de auto vooruitkijken, waarna de vering en demping zich al hebben aangepast aan de oneffenheid voordat jij iets merkt.

SportContact 7 Zomerband met sportieve scores Maximale grip, korte remwegen en nauwkeurige handling op natte én droge wegen voor ultieme sportieve controle. Ontdek meer

De auto die vooruitdenkt

Met AI Road Sense analyseert de software continu het wegdek vóór de auto. Op basis daarvan wordt de afstemming van het onderstel direct aangepast, zodat de klappen zo veel mogelijk worden opgevangen. In plaats van reageren op een klap, anticipeert de auto dus op wat eraan komt.

Minder schade

Kuilen en slecht wegdek zijn niet alleen irritant, ze kunnen ook flinke schade veroorzaken. Door daar slim op in te spelen, helpt het systeem slijtage aan banden, velgen en ophanging te beperken. Tegelijk zorgt het voor meer stabiliteit, vooral op slechter onderhouden wegen of onverwachte oneffenheden.

Rijgedrag analyseren

Het systeem draait op ZF’s Cubix-software, die alle beschikbare sensordata in de auto samenbrengt. Daarmee worden onder meer demping en krachtverdeling continu aangepast aan het wegdek. Het mooie is dat je niet eens een (dure) auto hoeft te kopen met adaptief onderstel. De software draait op elke auto.

Opvallend is dat de software ook je rijgedrag analyseert. Rijd je sportief of juist ontspannen, dan stemt de auto daar automatisch zijn instellingen op af.

Slimmer dan bestaande oplossingen

Er wordt al langer gewerkt aan systemen die het wegdek ‘lezen’, bijvoorbeeld om gladheid te detecteren of bestuurders te waarschuwen. ZF gaat een stap verder door die informatie direct te vertalen naar actie.



Autofabrikanten kunnen kiezen uit meerdere varianten. De basisversie gebruikt bestaande sensoren, terwijl uitgebreidere systemen ook camera’s en lidar inzetten.

Met die laatste techniek kan de auto tot zo’n 25 meter vooruit een 3D-beeld van het wegdek maken. De auto wacht dus niet op een waarschuwing, maar grijpt zelf in, en dat maakt het verschil.