Waarom jouw Volvo van vijf jaar oud binnenkort weer als nieuw voelt

Volvo rolt een enorme software-update uit naar miljoenen auto's wereldwijd. Daardoor krijgen ook oudere modellen ineens dezelfde infotainmentervaring als de nieuwste Volvo’s.

Nieuwe interface voor miljoenen Volvo’s

Volgens het merk gaat het om zo’n 2,5 miljoen auto’s die op afstand worden bijgewerkt. De update is bedoeld voor Volvo’s met het Android Automotive-besturingssysteem, dat in 2020 werd geïntroduceerd op de elektrische Volvo XC40 Recharge, tegenwoordig EX40 genoemd.

Alle modellen met dat systeem krijgen de nieuwste Volvo Car UX-interface. Volgens Volvo gaat het om de C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country en XC90.



Die interface kennen we al uit de recentste modellen van het merk, zoals de EX30, EX90 en de nieuwe EX60. Bestuurders van oudere Volvo’s krijgen daardoor vrijwel dezelfde schermindeling en functies als in de nieuwste auto’s. Volgens Volvo-topman Anders Bell is het een van de grootste over-the-air updates die ooit in de auto-industrie zijn uitgevoerd.

Auto blijft langer ‘bij de tijd’

Het idee achter zulke updates is dat auto's langer actueel blijven. In plaats van dat functies verouderen, kunnen fabrikanten de software simpelweg op afstand vernieuwen.

Volvo wijst erop dat er door oudere hardware soms kleine verschillen blijven, bijvoorbeeld door minder krachtige chips of kleinere schermen. De basis van het systeem blijft echter hetzelfde als in de nieuwste modellen.

Ook nieuwe spraakassistent

Later dit voorjaar volgt nog een extra update. Daarmee wordt de huidige Google Assistant vervangen door Google Gemini, een nieuwere en geavanceerdere spraakassistent op basis van AI.

Volgens Volvo moet die assistent natuurlijker gesprekken kunnen voeren met de bestuurder. Zo kun je berichten dicteren, teksten laten vertalen of vragen stellen over functies van de auto, zonder door menu’s te hoeven bladeren.