Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig! Bekijk actie

Waarom jouw Volvo van vijf jaar oud binnenkort weer als nieuw voelt

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Waarom jouw Volvo van vijf jaar oud binnenkort weer als nieuw voelt

Volvo rolt een enorme software-update uit naar miljoenen auto's wereldwijd. Daardoor krijgen ook oudere modellen ineens dezelfde infotainmentervaring als de nieuwste Volvo’s.

Nieuwe interface voor miljoenen Volvo’s

Volgens het merk gaat het om zo’n 2,5 miljoen auto’s die op afstand worden bijgewerkt. De update is bedoeld voor Volvo’s met het Android Automotive-besturingssysteem, dat in 2020 werd geïntroduceerd op de elektrische Volvo XC40 Recharge, tegenwoordig EX40 genoemd. 

Alle modellen met dat systeem krijgen de nieuwste Volvo Car UX-interface. Volgens Volvo gaat het om de C40, XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, S90, V90, V90 Cross Country en XC90.

Die interface kennen we al uit de recentste modellen van het merk, zoals de EX30, EX90 en de nieuwe EX60. Bestuurders van oudere Volvo’s krijgen daardoor vrijwel dezelfde schermindeling en functies als in de nieuwste auto’s. Volgens Volvo-topman Anders Bell is het een van de grootste over-the-air updates die ooit in de auto-industrie zijn uitgevoerd.

Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Waarom jouw Volvo van vijf jaar oud binnenkort weer als nieuw voelt
Waarom jouw Volvo van vijf jaar oud binnenkort weer als nieuw voelt

Auto blijft langer ‘bij de tijd’

Het idee achter zulke updates is dat auto's langer actueel blijven. In plaats van dat functies verouderen, kunnen fabrikanten de software simpelweg op afstand vernieuwen.

Volvo wijst erop dat er door oudere hardware soms kleine verschillen blijven, bijvoorbeeld door minder krachtige chips of kleinere schermen. De basis van het systeem blijft echter hetzelfde als in de nieuwste modellen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, en ontvang gratis berichten als deze wekelijks in je mailbox!

Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Lees ook Volvo EX60 pakt concurrentie aan en is Chinezen te slim af Volvo EX60 pakt BMW iX3 en Mercedes GLC keihard aan én is Chinezen te slim af

Ook nieuwe spraakassistent

Later dit voorjaar volgt nog een extra update. Daarmee wordt de huidige Google Assistant vervangen door Google Gemini, een nieuwere en geavanceerdere spraakassistent op basis van AI.

Volgens Volvo moet die assistent natuurlijker gesprekken kunnen voeren met de bestuurder. Zo kun je berichten dicteren, teksten laten vertalen of vragen stellen over functies van de auto, zonder door menu’s te hoeven bladeren.

Lees ook De Volvo Estate is niet dood, hij leeft: SPA3-platform maakt weg vrij voor elektrische V60 De Volvo Estate is niet dood, hij leeft: weg is vrij voor nieuwe V60
Tip
De hybride Volkswagen T-Roc
De hybride Volkswagen T-Roc

De nieuwe Volkswagen T-Roc is innovatiever dan ooit. Ontdek onze sportiefste SUV en Private Lease nu al vanaf € 499 p/m*.

Ontdek 'm nu
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact