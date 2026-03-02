Goedkoper F1 kijken? Dit moet je weten over Viaplay account delen

Nieuws

Wil je het Formule 1-seizoen volgen via Viaplay, maar baal je dat account delen steeds verder wordt beperkt? Toch is er nog een manier om met één abonnement samen te kijken, ook vanaf verschillende adressen.

Viaplay heeft het gelijktijdig streamen vanaf meerdere locaties aan banden gelegd. Start iemand anders op een ander adres dezelfde F1-livestream, dan verschijnt er een melding dat dit niet is toegestaan.

Account delen via een omweg

Toch betekent dat niet automatisch dat je een tweede abonnement nodig hebt. Bij een Viaplay-abonnement krijg je namelijk ook toegang tot F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1.

En juist daar zit de oplossing. Eén persoon kijkt de race via Viaplay, met het vertrouwde Nederlandse commentaar en de voor- en nabeschouwing. De ander logt in via F1 TV Pro en volgt exact dezelfde Grand Prix.

Op F1 TV Pro zijn meerdere commentaaropties beschikbaar, waaronder het Nederlandstalige commentaar dat ook bij Viaplay te horen is. Daarnaast kun je kiezen voor Engelstalig commentaar, bijvoorbeeld van Sky Sports, of de eigen F1 TV-feed.

Zo koppel je Viaplay aan F1 TV Pro

Het koppelen van je account hoef je maar één keer te doen. Dat werkt als volgt:

Ga naar de speciale F1 TV Pro-pagina. Maak een account aan of log in met een bestaand F1 TV-profiel. Kies voor ‘Synchroniseer mijn account’. Log vervolgens in met je Viaplay-gegevens.

Daarna heb je direct toegang tot alle F1-streams via F1 TV Pro, zolang je een actief Viaplay-abonnement hebt.

Goed om te weten

Deze constructie werkt uitsluitend voor Formule 1. Andere sporten, zoals voetbal of darts, en ook films en series, vallen niet onder de koppeling met F1 TV Pro. Ook de voor- en nabeschouwingen blijven exclusief bij Viaplay.

Wil je dus minder betalen voor F1 en toch samen kijken vanaf twee locaties, dan is dit een legale en slimme manier om meer uit je Viaplay-abonnement te halen.

