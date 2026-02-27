Door rood rijden voor een ambulance: mag dat, of gewoon 320 euro boete?

Nieuws

Je staat voor in de rij bij het stoplicht. Je hoort sirenes en in je spiegel zie je blauwe zwaailichten. Een ambulance wil erlangs, maar kan geen kant op. Mag je dan door rood rijden om ruimte te maken?

Een ambulance met zwaailichten en sirene is een voorrangsvoertuig. En bij een ambulance denk je algauw aan levensbedreigende situaties. En dan wil jij vanzelfsprekend niet degene zijn die in de weg staat.

En inderdaad: volgens de verkeersregels moeten weggebruikers voorrangsvoertuigen vrije doorgang verlenen. Dat betekent dat je alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ruimte te maken. Maar dat betekent niet automatisch dat je andere verkeersregels mag negeren.

Door rood rijden blijft overtreding

Een rood verkeerslicht negeren blijft gewoon een verkeersovertreding. En een dure ook: er staat in 2026 een boete op van 320 euro. Zelfs als je door rood rijdt doet om een hulpvoertuig erlangs te laten. Daarvoor staat nu eenmaal geen uitzondering in de wet. Hetzelfde geldt voor het overschrijden van een doorgetrokken streep of het rijden over een verdrijvingsvlak.

Niet altijd overmacht

Toch ligt het in de praktijk genuanceerder. In een noodsituatie kan sprake zijn van ‘overmacht’. Als je door rood rijdt om aantoonbaar ruimte te maken voor een ambulance met optische en geluidssignalen, dan kan een eventuele boete worden geseponeerd. Zeker wanneer uit bijvoorbeeld camerabeelden blijkt dat je geen andere uitweg had en zorgvuldig handelde.

Dat is echter geen vrijbrief. Je moet altijd eerst kijken of er een andere oplossing is: iets naar rechts uitwijken, een stukje de berm in, of voldoende afstand houden tot je voorganger zodat er een doorgang ontstaat. Alleen als er écht geen alternatief is en de situatie veilig blijft, kan een kleine overtreding verdedigbaar zijn.

In bezwaar gaan tegen boete

Belangrijk detail: krijg je een boete van een roodlichtcamera terwijl je ruimte maakte voor een ambulance, dan moet je zelf bezwaar maken. Dat gaat niet automatisch.

Vermeld in je bezwaar duidelijk wat er gebeurde, inclusief datum, tijdstip en – indien mogelijk – het kenteken van het hulpvoertuig. Als overmacht kan worden bewezen, wordt dit als een geldige reden voor bezwaar gezien. Je beroep zal in zo'n geval waarschijnlijk worden gehonoreerd.

De kern blijft: veiligheid staat voorop en kort door de bocht is het antwoord in de kop boven dit artikel dus: 'nee'. Je bent verplicht een ambulance vrije doorgang te verlenen, maar niet ten koste van alles. Denk vooruit, blijf rustig en probeer ruimte te creëren zonder nieuwe risico’s te veroorzaken.