Deze 12 weetjes over boetes en belastingen voor 2026 moet jij weten

Nieuws

'Een nieuw jaar, nieuwe kansen', heet het spreekwoord en zo denkt de Nederlandse overheid er ook over. Maar dan in de vorm van hogere boetebedragen en belastingen, en nieuwe regels. Toch signaleren we ook een paar meevallertjes.

3 à 4%

Vind je dat te snel rijden nu al streng wordt bestraft? Jammer dan: de boetebedragen stijgen in 2026 met 3 tot 4 procent. Concreet: 10 km/h te hard rijden in de bebouwde kom gaat je 95 euro kosten. Plus 9 euro voor de administratie …





440 euro

Zelfs de baas van het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie vinden de Nederlandse verkeersboetes te hoog. Daar kunnen wij ons deels in vinden. Dat je voor handheld bellen in de auto 440 in plaats van 430 euro gaat betalen, vinden we daarentegen terecht.

361.000 tot 385.000

RAI Bovag verwacht dat er het komend jaar 361.000 nieuwe auto's op kenteken gaan. Marktanalysebureau AUMACON is optimistischer en houdt het op 385.000 stuks.

Nieuwe borden

In gemeenten met milieu- en zero-emissiezones worden de komende zes maanden nieuwe verkeersborden geplaatst. Het algemene bordt wordt verduidelijkt door een onderbord waarop de emissieklassen worden vermeld.

Minstens 15 minuten

De rijbewijskeuring van 75-plussers wordt strenger. Om de nodige zorgvuldigheid te garanderen, moeten artsen er minimaal 15 tot 20 minuten voor uittrekken.



Bestuurders met AD(H)D

Mensen met ADHD of ADD kunnen juist op een versoepeling rekenen. Zij hoeven zich niet meer verplicht medisch te laten keuren om hun rijbewijs te halen.

Tóch duurder

De accijnskorting op autobrandstoffen wordt per 1 januari verlaagd. Dat wil zeggen dat de literprijzen toch omhooggaan. Benzine wordt 5,6 cent duurder, diesel 3,6 cent en lpg 1,3 cent.

Van 22 naar 18%

De bijtelling voor elektrische auto’s zou over de eerste 30.000 verhoogd worden van 17 naar 22 procent. Maar volgens de jongste kabinetsplannen wordt dat 18 procent. Als de Eerste Kamer tenminste z'n fiat geeft …

Maximaal 2999,99 euro

Om zwartgeldstromen in te dammen, geldt per 1 januari 2026 een verbod op contante betalingen van 3000 euro of meer. Een tweedehandsje cash afrekenen kan dus tot maximaal 2.999,99 euro. Goed nieuws voor de pingelende koper!

Alleen voor 16 jaar en ouder

Wie een auto van 15 jaar of ouder zakelijk rijdt, betaalt 35 procent bijtelling over de dagwaarde. Volgens het jongste Belastingplan wordt de minimumleeftijd voor deze youngtimerregeling opgeschroefd in 2026 tot 16 jaar, en in 2027 zelfs naar 25 jaar.

Van 75 naar 30 procent

De mrb-korting voor elektrische auto's daalt van 75 naar 30 procent. Hierdoor gaat een Renault 5 Comfort Range (in de provincie Utrecht) van 56 naar 157 euro per kwartaal. En daar komt de inflatiecorrectie nog bij … Ook private lease-rijders voelen dit in de portemonnee.

Meer wegenbelasting PHEV's en campers

Voor plug-in hybrides en campers gaat de wegenbelasting eveneens omhoog. PHEV-rijders gaan de volle mep betalen, campereigenaren gaan van het kwarttarief naar een halftarief.

Overschrijven? Rijbewijs nodig

Vanaf 2026 kan een kenteken bij een kentekenloket of RDW-erkend autobedrijf alleen nog worden overgeschreven met een geldig rijbewijs. Eerder kon dat ook met een ID-kaart of paspoort. Online overschrijven met DigiD blijft gewoon mogelijk.