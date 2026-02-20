F1 komt eraan - Viaplay stunt met grote korting voor nieuw seizoen (wees er snel bij)

Nieuws

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en dat betekent dat veel fans hun abonnement weer in orde willen maken. Viaplay speelt daar slim op in met een tijdelijke aanbieding, waarmee je flink goedkoper uit bent.

Het F1-seizoen van 2026 trapt binnenkort officieel af. Op 6 maart begint het eerste raceweekend in Australië.

Tijdelijk voordeel bij Viaplay

Wie niets wil missen, kan nu profiteren van een interessante jaaractie bij Viaplay. Met deze deal betaal je omgerekend € 14,92 per maand voor een volledig jaarabonnement zonder reclame. Dat betekent een besparing van € 84,88 ten opzichte van het reguliere maandabonnement.

Over een heel jaar komt dat neer op € 179, waarmee je direct verzekerd bent van alle races, kwalificaties en vrije trainingen.

Meer dan alleen F1

Voor veel kijkers is de vergelijking met F1 TV snel gemaakt. Een jaar F1 TV kost € 142,99, waardoor het prijsverschil met deze Viaplay-actie slechts 36 euro bedraagt. Daar staat tegenover dat je bij Viaplay toegang krijgt tot zowel de Viaplay-stream als F1 TV Pro.

Je kiest dus zelf of je kijkt met Nederlands commentaar en voor- en nabeschouwingen van Viaplay, of met de Engelstalige uitzending van F1 TV. Bovendien kun je de streams op twee apparaten tegelijk gebruiken, wat het delen van een abonnement mogelijk maakt.

Ook sport, films en series

Naast Formule 1 biedt Viaplay een breder sportpakket. Denk aan voetbalcompetities als de Premier League, Bundesliga en Ligue 1, maar ook aan autosportklassen zoals F2, F3 en DTM. Daarnaast vind je er darts, documentaires over Max Verstappen en een ruim aanbod aan films en series.

Wie komend seizoen geen moment van de actie wil missen, kan met deze tijdelijke korting dus in één keer klaar zijn voor het hele jaar.