In deze 2 provincies ben je de sjaak als je een autoverzekering wilt afsluiten

Of het nu gaat om de aanschaf, de wegenbelasting of de benzine, autorijden is in Nederland peperduur. En wat dacht je van de autoverzekering? In de ene provincie is die honderden euro's duurder dan in de andere.

Volgens vergelijkingssite Geld.nl bestonden er in 2025 grote prijsverschillen in de premies van autoverzekeringen. Friesland is met een gemiddelde maandpremie van 72,60 euro de goedkoopste provincie. En ook in de andere twee noordelijke provincies ben je relatief goedkoop uit, al is het verschil tussen Friesland en Groningen ook al 12 euro per maand.

Bron: Geld.nl

Helemaal aan de andere kant van het spectrum zien we Zuid-Holland; daar ben je gemiddeld 104,95 euro per maand aan autoverzekering kwijt. Op jaarbasis scheelt dat maar liefst 390 euro met Friesland. En het leed is nog niet geleden, als we Paul Huibers, expert autoverzekeringen bij Geld.nl moeten geloven: “Het premieverschil tussen de provincies wordt steeds groter.” Zo bedroeg het verschil tussen Zuid-Holland en Friesland in 2023 nog 'maar' 298 euro.

Meer drukte, hoger risico

Overigens ben je in Noord-Holland niet veel beter af dan in Zuid-Holland: maandelijks ben je daar maar gemiddeld maar 2 euro minder aan je autoverzekering kwijt. Op zich is dat niet zo gek, met grote steden als Den Haag, Rotterdam en Amsterdam behoren Zuid- en Noord-Holland tot de dichtstbevolkte gebieden van Nederland.

Huibers: "Daar is ook de verkeersdrukte groter, wat het risico op schade vergroot. Dat risico rekenen verzekeraars door in hun premie. Provincies als Friesland en Drenthe kennen minder verkeersdrukte, daarom ligt de gemiddelde premie daar lager.”

Autoverzekering in Zeeland relatief duur

Met die gedachte in het achterhoofd, valt op dat het dunbevolkte Zeeland (221 personen/km2) zich in de middenmoot bevindt en hogere premies kent dan het dichter bevolkte Groningen (260 personen/km2). En dat terwijl de inwoners van die laatste provincie hun autopremie juist het hardst zagen stijgen: zij betalen nu gemiddeld 26,8 procent meer dan in 2024.

Amsterdam duurste stad om auto te verzekeren

Liggen de provinciale premies in Zuid-Holland het hoogst, het Noord-Hollandse Amsterdam is de duurste stad om een auto te verzekeren. Rotterdam en Den Haag blijven niet ver achter.

In Almere, waar tegenwoordig toch bijna een kwart miljoen mensen wonen, betaal je op jaarbasis ongeveer 560 euro minder aan je autoverzekering dan in onze hoofdstad.

Bron: Geld.nl