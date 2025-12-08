Elektrische auto verzekeren: hier moet je echt even op letten

Nieuws

Elektrisch rijden is hot. Steeds meer mensen ruilen hun vertrouwde benzineauto in voor een stil en schoon exemplaar. Het rijdt fantastisch en trekt lekker snel op, maar er komt wel wat nieuw regelwerk bij kijken.

De verzekering is daar een goed voorbeeld van. Een elektrische auto (EV) zit technisch namelijk totaal anders in elkaar dan een ‘gewone’ auto. De risico’s liggen net even anders en de onderdelen zijn vaak peperduur. Het is daarom slim om je polis even goed onder de loep te nemen voordat je de weg op gaat, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom betaal je vaak meer premie?

Je zult bij het zoeken merken dat het maandbedrag misschien iets hoger uitvalt dan je had gehoopt. Dat ligt niet aan jou, maar aan de auto. Elektrische wagens zijn door hun enorme accupakket ontzettend zwaar. Dat gewicht telt zwaar mee in de risicoanalyse van de verzekeraar; bij een botsing is de impact immers groter. Daarnaast is de techniek onder de motorkap ingewikkeld. Bij schade heb je speciaal opgeleid personeel nodig en dat zie je terug in de herstelkosten. Ga je online een autoverzekering vergelijken, staar je dan niet blind op de laagste prijs. Kijk vooral goed of de verzekeraar snapt wat jouw auto nodig heeft bij schade en naar welke garages je mag gaan.

De accu is het hart van je auto

Het allerduurste onderdeel van je nieuwe aanwinst is natuurlijk de batterij. Bij sommige merken koop je die erbij, bij andere huur je hem. Het is essentieel dat schade aan dit onderdeel volledig gedekt is, want vervanging kost duizenden euro's. Ook laadkabels zijn een belangrijk punt van aandacht. Ze zijn duur en helaas erg geliefd bij dieven als ze los in de auto liggen. Sluit een autoverzekering af die ook deze losse accessoires en de accu specifiek goed dekt. Let er ook even op hoe de verzekeraar omgaat met slijtage van de accu; sommige polissen zijn daarin veel royaler dan andere.

Hoe zit het met je laadpaal thuis?

Heb je geïnvesteerd in een eigen laadpaal aan de muur of op de oprit? Veel mensen vergeten in hun enthousiasme dat dit kastje ook verzekerd moet zijn. Meestal valt een vaste paal die aan je huis vastzit onder de opstalverzekering van je woning. Maar wat als hij op een losse paal op de oprit staat? Of als iemand er per ongeluk tegenaan rijdt? Het is verstandig om dit even dubbel te checken. Soms kun je hem namelijk meenemen in je autoverzekering als accessoire. Dat voorkomt een hoop gedoe en geschuif tussen verzekeraars als er iets misgaat.

Pechhulp werkt net even anders

Met een lege tank loop je even naar het tankstation met een jerrycan, maar met een lege accu sta je echt stil. De zogenaamde 'laadstress' is voor veel beginners best een dingetje. Gewone pechhulp kan je in dit geval vaak niet helpen. Check daarom of jouw hulpdienst gespecialiseerd is in elektrische voertuigen. Goede hulpdiensten hebben vaak een mobiele lader bij zich om je net genoeg stroom te geven voor de volgende paal. Of ze brengen je direct naar een snellader in plaats van naar een garage. Dat geeft een veilig gevoel als je langere ritten naar het buitenland gaat maken.

Bespaar niet op de dekking

Omdat elektrische auto’s vaak een hoge aanschafwaarde hebben en de reparaties kostbaar zijn, is een beperkte dekking meestal onverstandig. Voor auto's jonger dan zes tot acht jaar wordt bijna altijd een All Risk verzekering aangeraden. Een klein foutje bij het inparkeren kan door alle sensoren en camera's in de bumper al snel duizend euro kosten. Dat risico wil je liever niet zelf lopen.