Waarom er weinig over is van Honda’s ambitieuze EV-plannen

Nieuws

Honda presenteerde recentelijk ambitieuze plannen op het gebied van elektrische auto’s. Maar ondertussen lijkt dat optimisme flink getemperd. Wat is er gebeurd?



In plaats van door te pakken met elektrisch rijden, trapt Honda nu op de rem. En dat heeft alles te maken met tegenvallende resultaten.

Miljardenverlies

In 2025 moest Honda al zo’n 1,47 miljard euro afschrijven op zijn EV-projecten. Dat bedrag betreft investeringen en ontwikkelingskosten die minder opleverden dan gehoopt en daarom als verlies zijn genomen.

Daarbovenop draait het merk inmiddels vier kwartalen op rij operationeel verlies. Alleen al in 2025 liep dat op tot ruim 900 miljoen euro. Volgens Automotive News kan de totale financiële schade van Honda’s EV-avontuur in 2025 zelfs oplopen tot ongeveer 3,9 miljard euro. Dat is een optelsom van afschrijvingen, verliezen en andere kosten rond de elektrische strategie, en dus geen bedrag dat nog ergens kan worden terugverdiend.

Samenwerking met GM loopt af

In de Verenigde Staten zet Honda ook een streep door de samenwerking met General Motors op het gebied van elektrische auto’s. Modellen als de Acura ZDX en Honda Prologue, die speciaal voor de Amerikaanse markt zijn ontwikkeld, verkochten minder goed dan verwacht.

Honda nam uiteindelijk minder auto’s af dan gepland en moest GM daarvoor compenseren. Voor Nederland en de rest van Europa heeft dit weinig directe gevolgen, omdat deze modellen hier niet worden verkocht. Het laat vooral zien dat Honda wereldwijd zijn plannen bijstelt.

EV-strategie herzien

Nog in 2024 sprak Honda de ambitie uit om in 2030 jaarlijks tot 2 miljoen elektrische auto’s te verkopen. Die doelstelling lijkt nu te hoog gegrepen. De wereldwijde EV-vraag groeit minder hard dan verwacht, mede door veranderende marktomstandigheden en politieke koerswijzigingen in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten.

Honda-topman Noriya Kaihara gaf dan ook aan dat het merk zijn EV-strategie 'aanzienlijk' zal herzien. Later dit jaar presenteert Honda een nieuw stappenplan. Tegelijkertijd blijven enkele nieuwe elektrische modellen, zoals de Acura RSX en de Honda 0 Series SUV, wel op de planning staan. Laatstgenoemde moet zelfs dit jaar nog worden gepresenteerd (zie bericht hieronder).

Hybride als tussenoplossing

Opvallend is dat Honda nadrukkelijker inzet op hybrides. Het merk wil de verkoop daarvan fors opschroeven, een duidelijke verschuiving ten opzichte van de eerdere, sterk op EV’s gerichte aanpak.

Voor de Nederlandse markt is dat geen gekke zet. Hier groeit de vraag naar volledig elektrische auto’s nog steeds, maar ook hybrides blijven populair. Honda lijkt daarmee te kiezen voor een meer geleidelijke elektrificatie, in plaats van een alles-of-niets benadering.